В мире вспоминают аварию на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в истории техногенная катастрофа. В атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. Население Чернобыля подверглось облучению в 90 раз большему, чем население Хиросимы после взрыва атомной бомбы.



В результате аварии была загрязнена территория площадью 160 000 квадратных километров - северная часть Украины, запад России и Белоруссия. Около 400 тысяч человек были эвакуированы из зоны бедствия.

В России наиболее пострадала Брянская область. Чуть меньше последствия коснулись Тульской, Калужской, Орловской областей.

«Общее число заболевших - 200 тысяч. Вот это официальные масштабы бедствия, которые говорят МАГАТЭ, Всемирное агентство по атомной энергии и Всемирная организация здравоохранения. Наверное, я впервые, пожалуй, эту цифру приведу, я думаю, что общее число жертв Чернобыля за все время жизни, наверное, составит 3-4 млн. человек», - заявлял ранее телеканалу «Звезда» доктор биологических наук Алексей Яблоков.

В России 26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

