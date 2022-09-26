В Минздраве сообщили, что трое детей после стрельбы в Ижевске в критическом состоянии
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что трое детей находятся в критическом состоянии после стрельбы в школе в Ижевске. Об этом сообщает РИА Новости.
Мурашко отметил, что врачи переживают за их жизнь.
Утром 26 сентября мужчина вошел в здание школы и открыл стрельбу по ученикам, после чего покончил жизнь самоубийством. По последним данным, погибли 25 человек.
СК установили личность нападавшего. По данным следователей, злоумышленником оказался выпускник школы Артём К. 1988 года рождения.
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