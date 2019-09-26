В Минздраве Чечни прокомментировали слухи о болезни Кадырова
26 сентября 201922:35
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов прокомментировал слухи о состоянии здоровья главы республики Рамзана Кадырова.
Ранее в различных каналах появилась информация о том, что глава Чечни прилетел в Москву на лечение в связи с тяжелым заболеванием.
Как сообщает RT, Сулейманов заявил, что Кадыров действительно заболел, но обычным сезонным ОРЗ и «получает банальное противогриппозное лечение».
По его словам, здоровью лидера республики ничего не угрожает и он вскоре вернется к своим должностным обязанностям.
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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Рамзан КадыровЧечня
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