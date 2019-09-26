В Минздраве Чечни прокомментировали слухи о болезни Кадырова

26 сентября 201922:35

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов прокомментировал слухи о состоянии здоровья главы республики Рамзана Кадырова.

Ранее в различных каналах появилась информация о том, что глава Чечни прилетел в Москву на лечение в связи с тяжелым заболеванием.

Как сообщает RT, Сулейманов заявил, что Кадыров действительно заболел, но обычным сезонным ОРЗ и «получает банальное противогриппозное лечение».

По его словам, здоровью лидера республики ничего не угрожает и он вскоре вернется к своим должностным обязанностям.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Рамзан КадыровЧечня