В Минздраве Чечни прокомментировали слухи о болезни Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов прокомментировал слухи о состоянии здоровья главы республики Рамзана Кадырова.

Ранее в различных каналах появилась информация о том, что глава Чечни прилетел в Москву на лечение в связи с тяжелым заболеванием.

Как сообщает RT, Сулейманов заявил, что Кадыров действительно заболел, но обычным сезонным ОРЗ и «получает банальное противогриппозное лечение».

По его словам, здоровью лидера республики ничего не угрожает и он вскоре вернется к своим должностным обязанностям.

