В Минпросвещения рекомендовали сократить число контрольных работ в школах
Министерство просвещения России рекомендует проводить контрольные работы в школах страны не чаще одного раза в две с половиной недели. Об этом рассказал глава департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в интервью радио «Комсомольская правда».
«Зачем два раза с промежутком в неделю, в месяц спрашивать одно и то же? Рекомендуем проводить любые контрольные не чаще раза в две с половиной недели», — заявил Семченко.
По словам чиновника, при проведении контрольных на местном и региональных уровнях необходимо избегать повторения с федеральными работами.
Кроме того, Минпросвещения не рекомендует писать контрольные на первом и последнем уроках и советует школам составить удобное для родителей расписание контрольных работ на год, отмечает Ura.ru.
Между тем новый учебный год во всех российских регионах планируется начать в очном формате. Об этом заявила накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова, напоминает RT.
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