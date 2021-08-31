В Минпросвещения рекомендовали сократить число контрольных работ в школах

Министерство просвещения России рекомендует проводить контрольные работы в школах страны не чаще одного раза в две с половиной недели. Об этом рассказал глава департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в интервью радио «Комсомольская правда».

«Зачем два раза с промежутком в неделю, в месяц спрашивать одно и то же? Рекомендуем проводить любые контрольные не чаще раза в две с половиной недели», — заявил Семченко.

По словам чиновника, при проведении контрольных на местном и региональных уровнях необходимо избегать повторения с федеральными работами.

Кроме того, Минпросвещения не рекомендует писать контрольные на первом и последнем уроках и советует школам составить удобное для родителей расписание контрольных работ на год, отмечает Ura.ru.

Между тем новый учебный год во всех российских регионах планируется начать в очном формате. Об этом заявила накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова, напоминает RT.

