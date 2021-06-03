В Крыму заявили о полной обеспеченности полуострова водой

Крым обеспечен водой как минимум на год благодаря поддержке федерального центра. Об этом заявил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Можно с уверенностью заверить, что минимум на год Крым водой обеспечен. Помимо этого, сейчас выполняются ряд мероприятий, связанных со строительством новых водозаборов, которые дадут дополнительный объем воды в систему водоснабжения наших городов», — цитирует Кабанова «Свободная пресса».

Кроме того, вице-премьер крымского правительства добавил, что в Симферополе уже начат ремонт системы водоснабжения, который позволит снизить потери воды. На проведение работ выделено более 1,5 млрд рублей.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что вопрос с бесперебойным поступлением воды в Крым решен благодаря строительству 32-километрового временного водопровода, проложенного силами Минобороны, пишут «Невские новости».

