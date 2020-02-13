В Кремле учли жалобы на пытки в деле «Сети»

В Кремле ознакомились с обращением учёных в поддержку осуждённых по делу «Сети» - организации, признанной террористической по решению Московского окружного военного суда. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По его словам, в администрации главы государства обратили внимание на обращение в средствах массовой информации. Представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин распорядился провести ревизию этого дела. Так Песков ответил на вопрос о реакции президента на заявления обвиняемых о пытках, которым они подверглись со стороны сотрудников ФСБ, передает RT.

Приволжский окружной военный суд в Пензе 10 февраля приговорил семерых фигурантов дела к заключению в колонии на сроки от шести до 18 лет. По версии следствия, «Сеть» была террористической организацией с ячейками в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других местах. Гособвинение настаивает, что её участники планировали насильственное свержение нынешней власти в России, для чего готовили нападения на силовиков и чиновников.

Сначала задержанные давали признательные показания, однако позже от них отказались. Они заявили, что показания у них выбили под пытками сотрудники ФСБ. Обвиняемые также утверждают, что подпольной организации вообще не существовало. Адвокаты намерены опротестовать приговор.

Ранее журналист Владимир Познер поддержал всех, кто оценивает приговор по этому делу как незаконный, отмечает Ura.ru.

