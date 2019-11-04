В Копенгагине установили бюст Достоевского
Бюст русского писателя Федора Достоевского установлен в столице Дании. Официальная церемония по случаю его открытия прошла в копенгагенском культурном центре «Ассистенс», сообщил представитель Россотрудничества в Дании Артем Макаряна.
Памятник русскому классику установлен на месте кладбищенской часовни. Достоевский посещал ее в 1865 году. Автор всемирно известных романов «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и других во время поездки в Данию также побывал на могиле основоположника экзистенциализма, лежащего и в основе творчества русского писателя, датского автора и философа Серена Кьеркегора (1813–1855).
В торжественной церемонии открытия бюста Достоевского участвовал посол России в Дании Владимир Барбин, мэр Копенгагена Нинна Хедигер Олсен и скульптор Андрей Тыртышников, создавший памятник великому литератору.
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