Выступление Ирины Хакамады в Казани отменили из-за жалоб родных бойцов СВО

Жалобы близких участников спецоперации были направлены депутату Госсовета Татарстана Эдуарду Шарафиеву, который 19 апреля опубликовал у себя в Telegram-канале пост с обращением к прокурору Татарстана об отмене выступления Хакамады в российском городе.

Так, он отмечал, что Хакамада показывает «ненависть к тем, кто связан с военными действиями».

Ранее Хакамада рассказала, что на мероприятии в отеле, в котором она участвовала, у молодых людей проверили документы, однако «все прошло этично», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

