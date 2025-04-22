Выступление Ирины Хакамады в Казани отменили из-за жалоб родных бойцов СВО
Выступление политика и публициста Ирины Хакамады в Казани 20 апреля отменили из-за жалоб родственников бойцов СВО, сообщил портал Inkazan.
Выступление Хакамады должно было пройти на площадке ТЦ «Корстон», однако незадолго до ее выхода на сцену в здании объявили эвакуацию. Позднее политик вышла к людям и заявила, что мастер-класс отменен, так как ей не разрешили выступить и попросила прощения.
Жалобы близких участников спецоперации были направлены депутату Госсовета Татарстана Эдуарду Шарафиеву, который 19 апреля опубликовал у себя в Telegram-канале пост с обращением к прокурору Татарстана об отмене выступления Хакамады в российском городе.
Так, он отмечал, что Хакамада показывает «ненависть к тем, кто связан с военными действиями».
Ранее Хакамада рассказала, что на мероприятии в отеле, в котором она участвовала, у молодых людей проверили документы, однако «все прошло этично», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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