В Каспийске задержана женщина, продавшая своего новорожденного ребенка
В Каспийске женщина продала своего новорожденного сына, ее задержали правоохранители, сообщает «РЕН ТВ».
25 апреля в городской центральной больнице женщина родила мальчика. Роженица 30 апреля выписалась из больницы, встретилась с местным жителем и договорилась передать ему новорожденного сына за 200 тысяч рублей. Злоумышленница оформила отказ от прав на ребенка и получила часть денег. 26 мая она получила оставшуюся часть средств в размере 100 тысяч рублей.
Об этом узнали правоохранительные органы, которые задержали 33-летнюю мать. На нее завели уголовное дело.
Напомним, в Москве возбудили уголовное дело по факту попытки продажи женщиной своего ребенка за 500 тысяч рублей.
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