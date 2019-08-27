В канун Дня знаний на проспекте Сахарова и ВДНХ пройдет фестиваль «PROлето»

С 31 августа по 1 сентября на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ пройдет фестиваль «PROлето». Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В рамках фестиваля, по инициативе Российского Союза Молодежи, 31 августа с 14:00 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова состоится большой праздничный концерт с участием популярных исполнителей. Также в последний день лета с 19:00 до 23:00 перед аркой главного входа на ВДНХ пройдет финальный концерт фестиваля. Его участников выбирали сами жители столицы, которые голосовали на портале «Активный гражданин». Помимо этого, на ВДНХ состоится шесть крупных музыкальных и образовательных мероприятий.

Кроме того, в Музеоне откроется масштабная творческая лаборатория под открытым небом «Яркие люди». В ней будут работать около тысячи творческих людей: актёров, художников, дизайнеров и музыкантов. Помимо этого, 31 августа в парках пройдут выступления иностранных коллективов – участников Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

