В Иркутской области подросток погиб от удара током 10кВт

В Иркутской области подросток погиб от удара током во время сбора с товарищами металлолома, сообщает СУСК РФ по региону.

С этой целью трое подростков отправились на территорию бывшего совхоза в поселке Харик. 16-летний юноша залез на крышу трансформаторной будки и схватил свисающие со столба алюминиевые электрические провода. Он погиб от удара током 10кВт.

По данному факту инициировано уголовное дело. Будут допрошены сотрудники энергосбыта, должностные лица администрации поселка.

