В Иркутской области подросток погиб от удара током 10кВт
В Иркутской области подросток погиб от удара током во время сбора с товарищами металлолома, сообщает СУСК РФ по региону.
С этой целью трое подростков отправились на территорию бывшего совхоза в поселке Харик. 16-летний юноша залез на крышу трансформаторной будки и схватил свисающие со столба алюминиевые электрические провода. Он погиб от удара током 10кВт.
По данному факту инициировано уголовное дело. Будут допрошены сотрудники энергосбыта, должностные лица администрации поселка.
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