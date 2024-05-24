В Госдуму внесли проект о лишении прав за управление авто со скрытыми номерами

Законопроект, предлагающий лишать водительских прав на срок до 1,5 года за управление транспортом со скрытыми государственными номерами, внесен в Госдуму. Документ опубликован в базе данных палаты.

Соответствующий проект внесло в Думу правительство. Документ предлагает выделить в отдельную часть статьи Административного кодекса ответственность за управление транспортным средством с устройством, позволяющим скрыть номер. За такое нарушение хотят ввести лишение права управления транспортом на 1 - 1,5 года с конфискацией устройства.

Кроме того, законопроект предлагает наказывать тех, кто повторно управляет транспортным средством без регистрационных знаков. В этом случае предусмотрено лишение прав на срок до полутора лет.

Сейчас за управление автомобилем без госномеров либо с устройством, скрывающим их, россиян могут оштрафовать на 5 тысяч рублей или лишить прав на 1-3 месяца, отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:Автомобильные НомераАвтомобилиЗаконопроектГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры