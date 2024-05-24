В Госдуму внесли проект о лишении прав за управление авто со скрытыми номерами
Законопроект, предлагающий лишать водительских прав на срок до 1,5 года за управление транспортом со скрытыми государственными номерами, внесен в Госдуму. Документ опубликован в базе данных палаты.
Соответствующий проект внесло в Думу правительство. Документ предлагает выделить в отдельную часть статьи Административного кодекса ответственность за управление транспортным средством с устройством, позволяющим скрыть номер. За такое нарушение хотят ввести лишение права управления транспортом на 1 - 1,5 года с конфискацией устройства.
Кроме того, законопроект предлагает наказывать тех, кто повторно управляет транспортным средством без регистрационных знаков. В этом случае предусмотрено лишение прав на срок до полутора лет.
Сейчас за управление автомобилем без госномеров либо с устройством, скрывающим их, россиян могут оштрафовать на 5 тысяч рублей или лишить прав на 1-3 месяца, отмечает Ura.ru.
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