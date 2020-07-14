В Госдуму внесли поправки об изъятии детей из семьи только на основании решения суда

В нижнюю палат российского парламента внесён блок законопроектов о возможности изъятия детей из семьи только на основании решения суда и при подтверждённой вине со стороны родителей. Об этом проинформировала ТАСС один из авторов законодательной инициативы, руководитель временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию положений Семейного кодекса Елена Мизулина.

Соответствующие изменения предполагается внести в семейное законодательство. Как уточнила Мизулина, в законопроекте обозначен исчерпывающий список из 11 оснований, которые дают право признать несовершеннолетнего оставшимся без попечения родителей. Там же прописан полный перечень конкретных документов, которые могут считаться подтверждением этих оснований.

В частности, поправки напрямую запрещают проникновение представителей органов опеки в жилье без согласия самих жильцов. Кроме того, опеке запрещено отказывать в усыновлении ребенка родственниками на основании недостаточного уровня доходов и ряда других бытовых и имущественных причин.

Поправки также дают безусловное право родителям привлекать для воспитания детей родственников без оформления их полномочий, а также гарантируют совместное устройство братьев и сестер, оставшихся без попечения родителей. Среди прочего, вводится запрет на возвращение ребёнка в детский дом через три года после усыновления.



