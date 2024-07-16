В Госдуме предложили вдвое увеличить штрафы за плохое содержание дорог
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесет в Госдуму законопроект об увеличении штрафов для дорожных служб за некачественный ремонт, размер взыскания может достигать 1 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Как отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, дорожники должны нести ответственность, если из-за состояния полотна произошла авария или водитель либо пассажиры получили травмы.
«Нужны повышенные гарантии безопасности дорог. Повышенные штрафы станут дополнительной мотивацией дорожных служб не экономить на качестве материалов и обеспечивать долгий срок службы асфальтового покрытия», — считает политик.
Парламентарии предложили удвоить штрафы за ненадлежащий ремонт и содержание дорог. В случае нарушений должностные лица оштрафуют на 40-50 тысяч рублей, юрлица — на 400-600 тысяч. Размер штрафов при причинении вреда здоровью легкой или средней степени тяжести составит от 100-200 тысяч рублей (для должностных лиц) и 800 тысяч-1 млн (для юридических лиц).
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что за девять месяцев прошлого года выросло число ДТП, нередко происходят аварии с многочисленными пострадавшими и погибшими. По мнению депутатов, ответственные за обеспечение безопасности движения при реконструкции, ремонте и содержании дорог и различных дорожных сооружений не всегда качественно реализуют свои обязанности.
Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы за скручивание автопробега, напоминают Известия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru