В Госдуме предложили повысить МРОТ до 20 тысяч рублей

Введение минимального базового дохода сегодня для России неактуально. Об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, минимальный базовый доход существует в нескольких странах и «не учитывает доходов гражданина, это просто некая выплата от государства, такая стипендия, которую получает любой человек».

Глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты Ярослав Нилов в эфире НСН также высказался против введения базового дохода.

«Правильно сегодня было бы говорить о повышении минимального размера оплаты труда. Нужно понимать, что вкладывается в понятие минимального дохода. Если под этим понимается выдача каждому гражданину определенной суммы вне зависимости от его материального положения, то в таком формате ставить вопрос некорректно, тем более в сегодняшних условиях. Есть примеры, когда в Европе проводились референдумы, и там от подобной практики отказывались. У нас есть богатые семьи олигархов, банкиров, чиновников, которым явно базовый доход не нужен. И есть те, кто получает на уровне минимального размера оплаты труда», - сказал Нилов.