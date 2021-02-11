В Госдуме предложили повысить МРОТ до 20 тысяч рублей

Глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты Ярослав Нилов в эфире НСН высказался против введения базового дохода.



Введение минимального базового дохода сегодня для России неактуально. Об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, минимальный базовый доход существует в нескольких странах и «не учитывает доходов гражданина, это просто некая выплата от государства, такая стипендия, которую получает любой человек».

Глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты Ярослав Нилов в эфире НСН также высказался против введения базового дохода.

«Правильно сегодня было бы говорить о повышении минимального размера оплаты труда. Нужно понимать, что вкладывается в понятие минимального дохода. Если под этим понимается выдача каждому гражданину определенной суммы вне зависимости от его материального положения, то в таком формате ставить вопрос некорректно, тем более в сегодняшних условиях. Есть примеры, когда в Европе проводились референдумы, и там от подобной практики отказывались. У нас есть богатые семьи олигархов, банкиров, чиновников, которым явно базовый доход не нужен. И есть те, кто получает на уровне минимального размера оплаты труда», - сказал Нилов.

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Поэтому, как добавил депутат, приоритетом является не решение вопроса базового дохода, а повышения МРОТ до достойного уровня.

«Не менее 20 тысяч рублей. Также нужно вводить гарантированную минимальную стоимость часа при неполной рабочей занятости и снижать и даже обнулять подоходный налог для тех, кто получает мало. И повышать ставку в рамках прогрессивной шкалы для тех, кто получает много и очень много», - заключил он.

Ранее лидер «Единой России» Дмитрий Медведев поручил фракции единороссов в нижней палате проанализирует возможность введения в России минимального гарантированного дохода граждан.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГосдумаДоходыМРОТ
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