В Госдуме предложили ограничить услуги суррогатного материнства

Группа депутатов Госдумы разработала проект закона об ограничениях суррогатного материнства и запрете рекламы подобных услуг в России, сообщает РИА Новости.

Законопроект пока не внесён в Госдуму. Обсуждение документа планируется на заседании 20 января.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что депутаты предлагают предоставлять право на применение технологий суррогатного материнства гражданам РФ либо имеющим вид на жительство в стране, не моложе 25 и не старше 55 лет, состоящим в законном браке и не ранее, чем через год после его регистрации.

Кроме того, законопроект предлагает запретить рекламу услуг в сфере суррогатного материнства, поскольку она «не соответствует сложившемуся традиционному понятию материнства», а также формирует неверные установки поведения личности.

Авторы документа считают, что предложенные меры позволят контролировать рынок суррогатного материнства и избавиться от действий посредников, организующих «продажу» детей и их вывоз за пределы РФ.

