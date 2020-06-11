В ГКБ им Юдина появится Центр специализированной хирургической помощи

Центр специализированной хирургической помощи сейчас создаётся в московской клинической больнице имени Юдина. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ в новом стационаре в Коломенском проезде. Градоначальник напомнил, что больница Юдина - одна из крупнейших в российской столице.

Наряду с другими клиниками стационар активно включился в борьбу с коронавирусом нового типа, благодаря чему спасены тысячи жизней. Одновременно с этим больница работает на перспективу.

Узкоспециализированное отделение по хирургии верхних конечностей будет функционировать в одном из старых корпусов, где проведена масштабная реконструкция, установлено современное оборудование. По словам Собянина, там будут работать самые высококвалифицированные врачи.

Главный врач больницы Ольга Папышева сообщила, что первых пациентов новый центр сможет принять уже в следующем месяце. Его мощность составит 220 коек. Кроме того, в там будут доступны 9 коек реанимационного отделения. Здесь будут оказываться помощь пациентам с такими заболеваниями, как периартрозы, доброкачественные опухоли конечностей, бурситы, переломы всех видов, повреждения, воспаления, вывихи, растяжения и др.

Одним из самых главных и востребованных направлений лечебной деятельности центра станет гнойная хирургия. Там также будет работать стационар кратковременного пребывания с высококвалифицированной оперативной помощью.

