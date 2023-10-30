В Эстонии ввели систему продовольственных карточек для малоимущих

Система продовольственных карточек для малоимущих с загруженной на них суммой денег начала действовать в Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальных дел республики.

Ранее в стране распределяли помощь малоимущим через Продуктовый банк, который собирал непроданные продукты в магазинах и пожертвования и передавал их соцработникам и организациям, передающим продуктовые наборы нуждающимся.

«Вместо прежних продовольственных пакетов нуждающимся будут выдавать продуктовые карточки, на которые начисляются 30 евро на человека в квартал. Эти деньги можно использовать, самостоятельно выбирая в магазине продовольственные товары и товары первой необходимости по своему усмотрению», — указали в министерстве.

На средства, хранящиеся на карте, нельзя приобрести алкоголь, табачные изделия и лотерейные билеты. Деньги необходимо использовать в течение квартала. Сейчас карточки действуют только в магазинах эстонской торговой сети Rimi.

