В Эстонии ввели систему продовольственных карточек для малоимущих
Система продовольственных карточек для малоимущих с загруженной на них суммой денег начала действовать в Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальных дел республики.
Ранее в стране распределяли помощь малоимущим через Продуктовый банк, который собирал непроданные продукты в магазинах и пожертвования и передавал их соцработникам и организациям, передающим продуктовые наборы нуждающимся.
«Вместо прежних продовольственных пакетов нуждающимся будут выдавать продуктовые карточки, на которые начисляются 30 евро на человека в квартал. Эти деньги можно использовать, самостоятельно выбирая в магазине продовольственные товары и товары первой необходимости по своему усмотрению», — указали в министерстве.
На средства, хранящиеся на карте, нельзя приобрести алкоголь, табачные изделия и лотерейные билеты. Деньги необходимо использовать в течение квартала. Сейчас карточки действуют только в магазинах эстонской торговой сети Rimi.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru