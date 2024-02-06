В Екатеринбурге студентки колледжа пожаловались на окна в дверях кабинок туалета

Студентки одного из колледжей в Екатеринбурге пожаловались на окошки в дверях кабинок женского туалета, сообщает телеканал «360».

Они сделали фотографии, которые появились в интернете. На одном из снимков можно увидеть прямоугольные окна, расположенные на уровне головы. На другом — приставленные к стене вырезанные фрагменты дверей. По словам одной из девушек, окна появились утром 5 февраля.

Студентка не исключила, что таким образом администрация учебного заведения решила бороться с курильшиками. Директор колледжа Андрей Козлов назвал произошедшее недоразумением и пообещал разобраться в ситуации.

Ранее в Китае был найден доисторический туалет со смывом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

