Госдуме предложили изменить закон «Об ответственном обращении с животными»

Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о праве правительства РФ устанавливать правила посещения кафе и магазинов с животными. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

По словам автором инициативы, животных часто располагают в тележках и корзинах для продуктов.

«В связи с этим периодически возникают как конфликтные ситуации на почве загрязнения животными окружающего общественного пространства, так и недопонимание со стороны добросовестных владельцев собак», — отмечается в документе.

29 марта заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры