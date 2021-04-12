Госдуме предложили изменить закон «Об ответственном обращении с животными»
Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о праве правительства РФ устанавливать правила посещения кафе и магазинов с животными. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.
По словам автором инициативы, животных часто располагают в тележках и корзинах для продуктов.
«В связи с этим периодически возникают как конфликтные ситуации на почве загрязнения животными окружающего общественного пространства, так и недопонимание со стороны добросовестных владельцев собак», — отмечается в документе.
29 марта заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных.
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