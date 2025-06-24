В Архангельске открылся первый международный экофорум «Земляне»

В Архангельске стартовал первый международный научно-практический экофорум «Земляне», который станет платформой для обсуждения проектов нового формата в сферах промышленности, инфраструктуры и градостроительства Арктики.

Форум «Земляне» призван стать платформой для объединения научной мысли, передовых технологических решений и международного диалога об экологическом будущем планеты. Среди мероприятий форума - акции по высадке деревьев и защите от опустынивания на острове Ягры, а также очистка одного из пляжей Беломорья.

Центральное событие форума — интеллектуальная битва студентов из 21 страны (в том числе РФ, Беларуси, Казахстана, Китая, Камеруна, Индии, Сербии, Италии) по созданию инновационных разработок, направленных на экологическое переосмысление технологического развития. Проекты команд 27 сильнейших университетов предназначены не только для внедрения в Архангельской области, но и рассчитаны на реализацию в других регионах России и мира.

Под руководством опытных наставников 27 команд, представляющих ведущие российские и зарубежные вузы, приступят к разработке проектов, ориентированных на использование инновационных методов и технологий для минимизации воздействия на окружающую среду. Часть команд представляют зарубежные университеты.

В рамках церемонии открытия форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Архангельской областью и Российским обществом «Знание». В первый день работы форума прошло пленарное заседание «Наш дом — планета. Экомышление как новый драйвер научно-технического прогресса».

