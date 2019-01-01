В 4 балла оценивают пробки на столичных дорогах

Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Волоколамском, Можайском, Боровском, Киевском, Рублевском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, на Октябрьском проспекте.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Балчуг, Новокузнецкая, Большая Полянка, Остоженка, Тверская, Неглинная, Варварка, Яузская и других.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов, сообщает Агентство «Москва».

