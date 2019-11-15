В 2019 году в СЗАО благоустроено более 40 Га территорий

Свыше 40 гектаров территорий благоустроено в этом году на северо-западе столицы в рамках программы «Мой район». Об этом информирует префектура Северо-Западного округа российской столицы. Как отмечает информационный центр правительства Москвы, в каждом районе округа обустроены новые общественные пространства.

На территории 16 парков и знаковых объектов появились, в частности, прогулочные зоны, лавочки, качели, фонтаны с цветочными клумбами, детскими и спортивными площадками.

Как отмечают в префектуре, наибольший интерес жителей вызвали парк «Пальмира» в районе Куркино, территория новой базы для гребного слалома в районе Покровское-Стрешнево, сквер с «тропой приключений» и игровыми комплексами на улице Кулакова в районе Строгино.

Кроме того, как отмечает АГН «Москва», в округе благоустроено около двухсот пятидесяти дворов, высажено более двухсот пятидесяти тысяч кустарников и около шестисот деревьев.

«Мой район» — комплексная программа по созданию единого стандарта качества жизни и городской среды во всем мегаполисе, предложенная мэром Сергеем Собяниным. Она реализуется с целью создания комфортных условий жизни в каждом районе столицы.

