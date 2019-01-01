Успенская призналась, что пьёт кровь

Любовь Успенская призналась, что один из секретов её молодости в 65 лет заключается в том, что она «пьёт кровь молодых блогеров». Об этом певица рассказала Instagram-блогерам Лилии Абрамовой и Елене Сажиной. Успенска принимала их в своем загородном особняке, пишут «Дни.ру».

В последнее время Любовь Успенская интенсивно продвигает свою персону. Певица стала гораздо чаще появляться в эфире разнообразных ток-шоу. Она также обновила свой исполнительский репертуар, а также выступила дуэтом с известным среди молодежи рэпером Cygo.

Кроме того, 65-летняя дива ошарашила недавно всех, заявив, что хочет вновь стать матерью. Для этого Успенская подыскивает суррогатную мать и находится в поисках донора сперматозоидов.

