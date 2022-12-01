Урегулирование убытков по ипотечному страхованию теперь доступно онлайн
Урегулирование убытков при повреждении имущества по ипотечному страхованию теперь доступно онлайн. Такую возможность для своих клиентов предоставил «Ингосстрах». Как сообщили в страховой компании, этот удобный инструмент позволяет клиентам быстро заявить о страховом случае, подать нужные документы и оставаться на связи со страховщиком без посещений офиса.
По словам начальника отдела урегулирования убытков страхования индивидуальных программ «Ингосстраха» Николая Цветницкого, чтобы заявить о страховом случае, нужно иметь мобильное приложение от «Ингосстраха». В «IngoMobile» требуется заполнить анкету, добавить документы и фото, а потом отправить заявку на рассмотрение. После подачи заявления «Ингосстрах» проинформирует о согласовании и выплатит возмещение. Сервис доступен на всей территории России.
«Нашим клиентам важно быстро урегулировать страховое событие и знать, что компания всегда на связи – именно поэтому «Ингосстрах» запустил урегулирование убытков при повреждении имущества по ипотечному страхованию через мобильное приложение. Совсем скоро застрахованным будет доступен полный процесс урегулирования страхового случая, чтобы все действия можно было сделать дистанционно», - отметил Цветницкий.
Он также сообщил, что в дальнейшем процесс онлайн урегулирования убытков по ипотеке будет улучшаться и дополняться новыми возможностями для клиентов. Ранее «Ингосстрах» уже запустил аналогичную онлайн процедуру по КАСКО и имуществу физических лиц. Помимо этого, в мобильном приложении «IngoMobile» можно оформить или продлить полис, получить направление на ремонт, выбрать клинику по полису ДМС, заказать гарантийное письмо, записаться к врачу и многое другое.
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