Умер спасший Краков легендарный разведчик Алексей Ботян

Ушёл из жизни советский разведчик, Герой России Алексей Ботян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки. Совсем недавно - в понедельник - ему исполнилось 103 года.

Ботян был последним российским солдатом, встретившим Вторую мировую войну в первый день – 1 сентября 1939 года. Расчёт его зенитного орудия тогда сбил вражеский «Юнкерс». Ботян участвовал в обороне Варшавы, а когда польские войска капитулировали, воинская часть Ботяна сдалась Красной армии. Так он стал советским гражданином.

Ботян руководил операцией по спасению Кракова. Его бойцы захватили в плен инженера-картографа гитлеровской армии, который рассказал им о планах немцев подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец, тем самым уничтожив мосты и исторический центр Кракова. Группа Ботяна успела подорвать взрывчатку, хранившуюся для этих целей в Ягеллонском замке.

После войны Ботян остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. В 2007 году был удостоен звания Героя России.

