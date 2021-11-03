Умер известный сексолог Александр Полеев

Врач-сексолог, автор многочисленных книг и статей, эксперт теле- и радиопрограмм Александр Полеев скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает Европейская ассоциация психологов-сексологов.

«Сегодня из жизни ушел легендарный Александр Моисеевич Полеев — врач-сексолог, кандидат медицинских наук, профессор, автор книг. Несколько лет он являлся приглашенным спикером нашего курса, на котором щедро и с юмором делился своим опытом и знаниями со студентами. Когда-то именно он натолкнул на идею создания ЕАПС, и теперь мы существуем», — говорится в сообщении организации в Facebook.

Александр Полеев родился в Горловке (Донецкая область), в 1973 году окончил Ленинградский мединститут. С 1978 года специалист работал в московском Центре по изучению экстремальных состояний, в 1990-х начал писать книги о сексе. Полеев — автор научных и научно-популярных книг, двух сотен статей.

Сексолог был постоянным спикером «Радиоточки НСН». Редакция «Национальной службы новостей» выражает соболезнования родным и близким Александра Полеева.

