Умер актер из фильма «Дневной дозор»
Актер Шухрат Иргашев, снявшийся в фильме «Дневной дозор», умер в возрасте 76 лет. Об этом пишет Lenta.ru. О дате и месте прощания станет известно позднее. В последние годы актер перенес инсульт и длительное время лечился от осложнений. Артист работал в труппе Ташкентского русского драматического имени Максима Горького. Дебют актера в кино состоялся в 1966 году — он снялся в фильме «Нежность». В 1989 году был удостоен звания народного артиста Узбекской ССР. Помимо «Нежности» и «Дневного дозора», принимал участие в съемках картин «Это было в Коканде», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Боец». Также актер появился в сериалах «Склифосовский», «Меч», «Знахарь» и «Офицеры-2».
Ранее стало известно о смерти голливудской актрисы Джейн Пауэлл.
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