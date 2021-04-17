Украинец получил 10 лет тюрьмы в США за кибератаки
Суд в Вашингтоне приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Украины Федора Гладыря, обвиняемого в серии кибератак, нанесших ущерб на сумму более 1 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.
Отмечается, что 35-летний Гладырь руководил хакерской группировкой FIN7 численностью более 70 человек. Преступники взламывали системы американских компаний и получали доступ к личным данным клиентов. По данным Минюста, злоумышленники «скомпрометировали миллионы финансовых учетных записей», ущерб от их действий оценивается более чем в 1 млрд долларов.
Гладыря задержали в Дрездене в 2018 году по обвинению США и экстрадировали в Штаты. По данным американской стороны, Гладырь, а также граждане Украины Дмитрий Федотов и Андрей Колпаков взламывали компьютерные сети предприятий по всей территории США и заполучили сведения о более чем 20 млн человек. Год спустя Гладырь признал свою вину.
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