Удержали от расправы «кировского взрывника»

Как сообщил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров, полиции стало известно, что один из учеников интересуется темой школьного насилия и планирует атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства. Имя, возраст и другие подробности он не привел. Вместе с тем, как сообщил РИА Новости детский омбудсмен Кировской области Владимир Шабардин, у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.



Таких случаев, только с гораздо более печальными последствиями, в последние годы в России становится все больше. Нападения в школах и других учебных заведениях происходили в Москве и Архангельске, Перми, Улан-Удэ, Ивантеевке. Их предотвратить не сумели. Как напоминает агентство, наибольшей по числу жертв стала керченская трагедия: в результате стрельбы, которую открыл в местном колледже год назад студент четвертого курса Владислав Росляков, погиб 21 человек, пострадали 67. После того случая завкафедрой возрастной психологии МГУ, доктор психологических наук Ольга Карабанова назвала в эфире НСН одной из причин подросткового терроризма современный информационный фон.

«К сожалению, стремление к самоутверждению, характерное для этого возраста, стремление быть героем, быть социально признанным, в силу наличия в информационном пространстве культа насилия, культа агрессии нередко в силу социальной незрелости воплощается в таком совершенно деструктивном акте, основная цель которого - утверждение себя как героя. Есть героизация. Ведь мы говорим «керченский стрелок» в СМИ. Это – убийца. А «стрелок» - это что-то героическое. Стрелок – сразу ассоциация с борьбой за справедливость».

Собеседница НСН обратила внимание на то, что в большинстве подобных случаев речь идет о подростках замкнутых, не имеющих друзей, предпочитающих интернет личному общению.

Вот и кировский школьник, собиравшийся на расправу, почти ни с кем не общался и вел себя отчужденно. По словам кировских школьников, которые приводит «Лента.ру», он называл себя сиротой и говорил, что никому не нужен. По сведениям издания, подросток ранее проживал с матерью в Казани, а в Киров переехал недавно к отцу – сотруднику МЧС, и жил с ним и мачехой. Теперь в отношении подростка возбуждено уголовное дело, с него взята подписка о невыезде. Совершить непоправимое ему, по счастью, не дали.

