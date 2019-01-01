«Ударную стройку» на развязке в Красногорске закончат в сентябре
Жительница Красногорска рассказала, что напротив ее дома в ночное время ведутся дорожные работы по ночам, передает телеканал «360».
Губернатор Андрей Воробьев и министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик извинились перед женщиной за сложившуюся ситуацию.
Глава Подмосковья напомнил, что «работы завершаются, в сентябре будет финальная точка поставлена, и мы больше вас беспокоить не будем». Общая стоимость работ составила 12 миллиардов рублей.
В Красногорске уже было сдано два съезда, на данный момент осталась эстакада возле МКАДа.
Воробьев поручил главе муниципалитета Эльмире Хаймурзиной проконтролировать ситуацию.
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