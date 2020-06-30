Учёный рассказал о местах обитания йети в Подмосковье
Директор Международного центра гоминологии Игорь Бурцев рассказал, где можно встретить снежного человека (йети) в Подмосковье. Об этом сообщает «Радио 1».
По словам ученого, следы снежного человека за последние годы были замечены в районе Дубны, Лобни, Звенигорода, Наро-Фоминска и в окрестностях Серпухова. Бурцев также утверждает, что следы йети фиксировались даже в столичных парках.
Бурцев отметил, что 18 лет занимается исследованием снежного человека. По его словам, йети могут как кочевать с место на место, так и несколько лет подряд жить в одном месте.
Ученый заявил, что однажды ему удалось зафиксировать йети в лесу с помощью камеры. Он также добавил, что йети обладает свойством быть невидимым. «Я не знаю, как это объяснить, то ли он может внушать человеку, что он невидимый, то ли он переходит в другое измерение», - предположил Бурцев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
648 тыс.+6 693 / сут.
Умерли
9 320+154 / сут.
Выздоровели
413 тыс.+9 220 / сут.
- Собянин: Явка на онлайн-голосование по Конституции составила 93%
- Матч «Локомотив» - «Крылья Советов» завершился ничьей
- «Газпром» вернул Польше переплату за газ
- Реэкспорт российских С-400 из Турции назвали невозможным
- Стало известно состояние подхватившей коронавирус жены Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru