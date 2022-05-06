Участникам акции «Бессмертный полк» будут помогать более 5,5 тысяч волонтеров

В проведении праздничных мероприятий в День Победы в Москве будут помогать более 5,5 тысяч волонтеров. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Заммэра города Наталья Сергунина сообщила, что добровольцы будут встречать почетных гостей со всей страны в аэропортах и на вокзалах, а также сопровождать участников акции «Бессмертный полк» по всему маршруту. В функционал волонтеров также войдет встреча ветеранов, размещение их в залах ожидания и вызов транспорта.

Обратиться к активистам за помощью можно будет на семи вокзалах и в трех аэропортах столицы с 8:00 утра до 22:00 часов вечера. Также до 10 мая работает горячая линия, операторы которой ответят на вопросы, касающиеся трансфера и заселения в гостиницы. Позвонить на нее можно по телефону +7-495-657-65-40.

9 мая 2022 года пройдет шествие «Бессмертный полк». Начало мероприятия в Москве запланировано на 15:00. Сбор участников возле станций столичного метрополитена «Динамо», «Белорусская» и «Маяковская» состоится в 12:30.