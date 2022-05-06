Участникам акции «Бессмертный полк» будут помогать более 5,5 тысяч волонтеров
В проведении праздничных мероприятий в День Победы в Москве будут помогать более 5,5 тысяч волонтеров. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.
Заммэра города Наталья Сергунина сообщила, что добровольцы будут встречать почетных гостей со всей страны в аэропортах и на вокзалах, а также сопровождать участников акции «Бессмертный полк» по всему маршруту. В функционал волонтеров также войдет встреча ветеранов, размещение их в залах ожидания и вызов транспорта.
Обратиться к активистам за помощью можно будет на семи вокзалах и в трех аэропортах столицы с 8:00 утра до 22:00 часов вечера. Также до 10 мая работает горячая линия, операторы которой ответят на вопросы, касающиеся трансфера и заселения в гостиницы. Позвонить на нее можно по телефону +7-495-657-65-40.
9 мая 2022 года пройдет шествие «Бессмертный полк». Начало мероприятия в Москве запланировано на 15:00. Сбор участников возле станций столичного метрополитена «Динамо», «Белорусская» и «Маяковская» состоится в 12:30.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 541 / сут.
Умерли
377 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+9 408 / сут.
- Участникам акции «Бессмертный полк» будут помогать более 5,5 тысяч волонтеров
- «Совкомфлот» продаст часть своего флота из-за санкций
- Президент Болгарии выступил против оказания Украине военной помощи
- ВС России уничтожили крупный украинский склад боеприпасов в Краматорске
- Россиянка София Сапега приговорена в Белоруссии к шести годам колонии
- Банк России сообщил о штатной работе сервисов
- В Омской области продлили масочный режим
- В ЕК назвали возможные сроки введения эмбарго на российскую нефть
- Президент Казахстана объявил выговор послу в Египте из-за неэтичных высказываний
- Орбан отказался поддержать введение санкций против патриарха Кирилла
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru