Тысячу рабочих мест предоставит московский метрополитен

Электродепо «Руднево», которое было открыто в одно время с первым участком Некрасовской линии метро, создаст в столице около одной тысячи квалифицированных рабочих мест. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что на данный момент уже завершен первый этап строительства электродепо. Там будут обслуживать и ремонтировать поезда Некрасовской линии. В депо смогут работать более 500 человек. Кроме того, по мере развития депо и строительства второй очереди, количество рабочих увеличится до тысячи.

Накануне для пассажиров открылись четыре станции метро Некрасовской линии. Марат Хуснуллин пообещал, что второй участок розовой ветки планируется построить до конца этого года.

«Второй участок от "Косино" до "Нижегородской" – очень сложный. Там действительно предстоит героическая работа. Мы сегодня приняли решение еще добавить дополнительные силы, усилить ночную смену. У нас там есть специфика: впервые в истории метрополитена мы соединяем шестиметровые тоннели с десятиметровыми и впервые у нас на станции "Нижегородская" будут платформы и десятиметровых тоннелей и шестиметровых», - рассказал он.

Уточняется, что управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метро является АО «Мосинжпроект».



