Twitter перестал показывать в поиске аккаунты агентства Sputnik
Аккаунты новостного агентства Sputnik перестали выдаваться в поиске Twitter: те, кто раньше не заходил на соответствующие странице или не был на них подписан, больше не могут их найти, сообщили в пресс-службе МИА «Россия сегодня».
В связи с этим там заявили, что Twitter стал «политически ангажированной и жестко цензурируемой организацией». В американской компании пока не прокомментировали ситуацию.
Перед этим из поиска Twitter исчезли аккаунты телеканала RT. Как известно, администрация микроблога теперь маркирует страницы СМИ, которые находятся под контролем государства, причём преимущественно российские и китайские.
Ранее видеохостинг YouTube заблокировал несколько российских ресурсов - например, аккаунты «Царьграда», агентств Anna News и News Front.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
942 тыс.+4 785 / сут.
Умерли
16 099+110 / сут.
Выздоровели
756 тыс.+6 090 / сут.
- Китайский эпидемиолог отметил безопасность российской вакцины против COVID-19
- Twitter перестал показывать в поиске аккаунты агентства Sputnik
- Белорусская оппозиция не будет препятствовать участию Лукашенко в выборах
- Прилепин заявил, что СБУ может попытаться выкрасть Стрелкова
- Мексика хочет получить российскую вакцину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru