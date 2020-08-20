Twitter перестал показывать в поиске аккаунты агентства Sputnik

Аккаунты новостного агентства Sputnik перестали выдаваться в поиске Twitter: те, кто раньше не заходил на соответствующие странице или не был на них подписан, больше не могут их найти, сообщили в пресс-службе МИА «Россия сегодня».

В связи с этим там заявили, что Twitter стал «политически ангажированной и жестко цензурируемой организацией». В американской компании пока не прокомментировали ситуацию.

Перед этим из поиска Twitter исчезли аккаунты телеканала RT. Как известно, администрация микроблога теперь маркирует страницы СМИ, которые находятся под контролем государства, причём преимущественно российские и китайские.

Ранее видеохостинг YouTube заблокировал несколько российских ресурсов - например, аккаунты «Царьграда», агентств Anna News и News Front.

