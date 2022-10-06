Turkish Airlines выплатит деньги мобилизованным россиянам за неиспользованные билеты

Авиакомпания Turkish Airlines выплатит деньги мобилизованным россиянам, которые не использовали купленным у перевозчика билеты. Об этом сообщает «Интерфакс-Туризм».

Отмечается, что возврат будет произведен без штрафов и сборов. Также возврат денег за билеты смогут получить ближайшие родственники мобилизованных.

В компании сообщили, что для этого нужно предоставить документы, подтверждающие статус военнообязанных.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.

