Центробанк дал рекомендации по работе банков на майских праздниках

Банки и некредитные финансовые организации России определят режим работы с 4 по 7 мая самостоятельно, проинформировав своих клиентов об изменении графика. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

Регулятор отмечает, что при принятии решения финансовым организациям рекомендуется учесть интересы своих клиентов.

«В случае принятия решения о работе в указанные нерабочие дни кредитным и некредитным финансовым организациям необходимо соблюдать все требования законодательства, обязательные для соблюдения в рабочие дни», — цитирует сообщение ЦБ РИА Новости.

Банк России рекомендует своевременно разместить на сайтах и в офисах обслуживания информацию о режиме работы отделений, порядке предоставления услуг и работе онлайн-сервисов в выходные дни, либо проинформировать клиентов другими доступными способами.

При этом Центробанк отмечает, что платежи по кредитам должны быть внесены вовремя, даже если срок оплаты выпадает на нерабочие дни.

Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая объявлены нерабочими, напоминает РИА ФАН. Решение принято для стабилизации ситуации с распространением коронавируса, отмечает телеканал «360».

