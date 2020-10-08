Тысячи трудовых мигрантов застряли в России

Тысячи трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья хотят уехать из России на родину. Об этом РИА Новости рассказал глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

По словам Крганова, десятки тысяч человек, которые трудятся в РФ, хотели бы вернуться на родину, однако в настоящее время ситуация с организацией возвращения мигрантов «достаточно сложная».

Муфтий напомнил о случае в Волжске Волгоградской области, где граждане Узбекистана пытались попасть на поезда, которые местные власти организовали для отправки их на родину. В результате в городе скопились около двух тысяч человек, которым негде было разместиться даже с учётом поставленных администрацией палаток.

Крганов рассказал, что Центральное духовное управление мусульман Волгоградской области, которое действует в составе ДСМР, разместило людей в строящейся мечети, а также помогло с координацией их отправки на родину.

