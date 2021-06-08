Тележурналист Евгений Попов: Государство должно поддержать работающих пенсионеров

Журналист телеканала «Россия 1» Евгений Попов заявил, что будет справедливо защитить пенсии работающих пенсионеров от инфляции, а также вернуть им деньги, которые были потеряны с 2016 года после принятия закона об отмене индексации страховой пенсии, сообщает пресс-служба московского правительства.

Комментируя обращение Председателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаила Шмакова к президенту РФ Владимиру Путину по поводу индексации пенсий работающим россиянам, журналист отметил, что после выхода на пенсию граждане продолжают работать «не от хорошей жизни».

По его словам, он обсуждал со Шмаковым эту проблему, которая становится всё более острой. В настоящее время в России более 7,3 миллиона работающих пенсионеров и их число не перестаёт увеличиваться, причём в различных сферах экономики.

«Маленькие пенсии, непростая ситуация в экономике – всё это заставляет людей продолжать трудиться. Поддерживаю предложение вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав. Это будет справедливо по отношению к старшему поколению», - подчеркнул Попов.

Журналист добавил, что одной из дополнительных мер поддержки пенсионеров может стать пенсия в размере 70% от заработной платы.

Ранее член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предложил повысить «налог на богатых» до 18%, сообщает Ura.ru. По его мнению, вырученные средства можно направить на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами.