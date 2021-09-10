Телеграм: выборы, гибель министра и провалы СБУ
Подготовка к выборам
Неделя осталась до начала трехдневного голосования 17-19 сентября, когда в России пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти 39 субъектов.
«Блок» отмечает, что либеральные СМИ и прозападные НКО заранее фальсифицируют «нарушения» на предстоящих выборах:
«Особо одаренные просто меняют названия видео пятилетней давности. В Сети уже можно найти ролики, озаглавленные "Выборы в Госдуму 2021 Единая Россия вброс бюллетеней эксклюзив". Летом прошлого года, еще до старта плебисцита по поправкам в Конституцию, "Голос" [движение, признанное иностранным агентом] подготовил "итоговый доклад", включив туда выдуманные "нарушения". Нет никаких оснований доверять сотрудникам этой структуры, равно как и другим агентам влияния, тиражирующим фейки о предстоящих выборах».
«Доктор прописал» комментирует данные ВЦИОМ о шансах непарламентских партий на прохождение в Госдуму:
«В качестве отступления от основной темы заметим, что в этот раз партиям оказалось проще пройти процесс регистрации, нежели пять лет. При соответствующем отношении к оформлению документов, разумеется. Что "и так сойдет" решили только в "Российском общенародном союзе" – и закономерно получили отказ в регистрации. Хотя лидер партии Сергей Бабурин вроде бы не первый день в политике. Но вернемся к преодолению барьеров: пять процентов на данный момент набирают "Новые люди". То есть как раз столько, сколько нужно, чтобы пройти в Госдуму. Неплохие шансы у Партии пенсионеров – 4,9 процента. Вот "Яблоко", скорее всего, останется без мандатов, но зато будет при деньгах – у партии 3,3 процента. Этого достаточно, чтобы получить госфинансирование. И для "Яблока", которое провалило выборы в 2016 году, набрав менее двух процентов, это уже будет успех. Судя по прогнозам, понятно, что "Единая Россия" получит большинство в Госдуме – и у партии хорошие шансы удержать конституционное большинство. Пройдут, судя по всему, КПРФ, ЛДПР и СРПЗ».
«Агитуха» обращает внимание на логические противоречия в агитации КПРФ:
«Коммунист Олег Михайлов (Коми) на дебатах в Коми заявляет: справедливо оставлять 50% налога на добычу полезных ископаемых в регионе. Ольга Савастьянова (ЕР) возражает: это приведет к развалу страны, считает она. Михайлов заявляет, что Савастьянова лжет. Днем позже Михайлов заявляет на пресс-конференции: "Фракция КПРФ добьется того, чтобы все регионы развивались равномерно, динамично и устойчиво..." Лидер КПРФ Геннадий Зюганов разъясняет: налоговые поступления нужно делить на три части: треть отправлять в федерацию, треть оставлять в регионе, а треть в муниципалитете. А теперь возьмем два региона – НАО и Дагестан, и установим для них "правило Зюганова-Михайлова": оставим им половину НДПИ "на развитие". В НАО есть нефть, но почти нет людей, налогов в избытке. В Дагестане много людей, но нет нефти, регион живет на дотации. Будут оба эти региона развиваться "равномерно, динамично и устойчиво", или страна затрещит по швам? Кто врет, Савастьянова или Зюганов с Михайловым?»
«Номенклатура» комментирует провал популистской инициативы «Яблока»:
«Яркий пример того, почему даже либеральным партиям надо согласовывать со своими кандидатами абсолютно все пункты предвыборной программы. Председатель "Яблока" Николай Рыбаков на пресс-конференции решил поиграть в популизм и рассказал о том, что прошедшие от партии кандидаты откажутся от большей части депутатской зарплаты и ряда других привилегий, таких как служебные автомобили, ВИП-залы аэропортов, места бизнес-класса в самолетах, вагоны СВ и апартаменты "люкс" в командировках. По словам Рыбакова, депутаты будут получать около 95,3 тыс. в месяц. Каламбур, однако, заключается не только в дешевом популизме и крайне низких шансах "Яблока" попасть в Госдуму, но и в том, что сами кандидаты эти идеи председателя партии не поддержали. С ними заявление Рыбакова про зарплаты никто не согласовал».
Вчера завершилась тренировка по использованию системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое будет применяться на выборах в семи регионах. В тестовом голосовании приняли участие более 117 тыс. человек. «Всевидящее око» отмечает, что ДЭГ, как и многодневное голосование, пришло в Россию надолго:
«Глядя на подготовку к выборам, редакция Ока изрядно удивляется, что до сих пор время от времени идут разговоры об электронном голосовании как об экспериментальном нововведении. На которое, как на любой эксперимент, смотрят подозрительно и критически. Да будет вам, это уже не эксперимент, а штатная отработанная процедура. Вы бы еще на бесконтактную оплату телефоном подозрительно косились, честное слово. То же самое – и с многодневным голосованием. Оно, конечно, не связано с продвинутыми технологиями. Зато, как и цифровые возможности – делает жизнь граждан удобней. Позволяет выбрать удобное время, в которое прийти на участок. Не спешить, не жертвовать своим избирательным правом в пользу дачи, или напротив – отдыхом в пользу выборов. А раз это удобно, к многодневному голосованию, как и ко всему хорошему, быстро привыкнут. Придется нашим неофобам с этим смириться».
Гибель главы МЧС
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на 56-м году жизни в Норильске во время межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Министр погиб, пытаясь удержать поскользнувшегося у края обрыва кинорежиссера Александра Мельника, который тоже погиб. Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно и выразил соболезнования его родным.
«Одинокая Коко» считает Зиничева героем:
«Министр Зиничев – настоящий Герой, настоящий Спасатель, достойный сын своего Отечества, пример для нас всех. Не просто большой начальник, но влиятельный силовик федерального масштаба – он в критический момент реагирует мгновенно, проявляет решительность, мужество и профессионализм, бросаясь в воду спасать человека, простого оператора, рискуя своей жизнью. Не это ли и есть высшее проявление любви к ближнему? Это трагедия как-то по-особенному больно задевает сердце и заставляет задуматься».
«Мюсли вслух» напоминают, что это второй российский министр, погибший при исполнении служебных обязанностей:
«Скорбим о смерти главы МЧС генерала армии Евгения Зиничева. Хотим напомнить, что он уже второй член правительства РФ, погибший на посту. В воскресенье 1 августа 1993 года возле селения Тарское Пригородного района Северной Осетии (3 км от Владикавказа) пулеметно-автоматным огнем из засады были убиты заместитель председателя Совета министров РФ, глава Временной администрации в зоне осетино-ингушского конфликта Виктор Поляничко и командующий объединенной группировкой в зоне конфликта, командир 42-го армейского корпуса генерал-майор Анатолий Корецкий».
«Политджойстик/Politjoystic» считает, что к организации учений могут возникнуть вопросы:
«В учениях МЧС под Норильском были задействованы 840 человек и свыше 150 единиц техники, включая 18 плавсредств и четыре воздушных судна. Поводом, в частности, стала авария на хранилище горючего в Норильске год назад. Политический контекст учений был понятен многим наблюдателям. Конечно, это случайная гибель достойного человека, но с вполне закономерными последствиями, о которых будут писать еще очень долго».
«Кремлёвская прачка» пишет о спекуляциях на информации о гибели министра:
«Оппозиционными каналами муссируется тема, кто кого именно спасал во время инцидента, при котором погибли министр МЧС Е. Зиничев и оператор А. Мельник. Даже после смерти человека некоторые не упускают возможности позлословить, лишь бы задеть власть. Это даже как-то не по-человечески. Возраст оператора А. Мельника – 63 года, министр моложе на 8 лет, был в хорошей физической форме, имея опыт подготовки и действий в чрезвычайной ситуации. К сожалению, попытка спасти человека была безуспешной. Но это не повод зубоскалить и перемывать кости погибшим».
«338» комментирует поведение любителей злословить о погибших:
«Что лишний раз свидетельствует об аморальности и беспринципности "оппозиции", представители которой готовы прыгать на костях. <…> Возможность промолчать и хоть в чем-то сохранить человеческий облик они снова упустили. Тем, кто знает облик современного "коллективного оппозиционера", напоминать о нем не требуется. Тем, кто только знакомится с современной отечественной оппозицией, данные портретные штрихи должны о чем-то сказать, если не показать пример того, кем становиться стыдно. Такие и не за 30 сребреников продадут, а того дешевле».
Убийство детей в Кузбассе
В Киселевске Кемеровской области 41-летний Виктор Пестерников, ранее судимый за педофилию, изнасиловал и убил двух 10-летних девочек. Преступник арестован.
Уполномоченная по правам ребенка, член первой пятерки федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму Анна Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов. По ее словам, соответствующий законопроект лежит в нижней палате парламента с 2018 года, и уже три года она бьется за его принятие.
«Нравственница» пишет, что бездействие законодателей уже приводит к самосудам:
«Буквально на днях в Самарской области отец зарезал насильника своей 9-летней дочери, пока правоохранительные органы вели розыскные мероприятия. Оказался быстрее. Несколько лет назад папа другой изнасилованной девочки сразу после вынесения приговора (всего пять лет колонии!) прямо в зале суда метнул в преступника боевой нож. Тот скончался на месте. <…> Его дочь дважды пыталась покончить с собой после случившегося, и медики были вынуждены посадить ее на сильные психотропные препараты. Пять лет колонии за растоптанную жизнь. А сколько дадут "бывшему спецназовцу и участковому" из Тюмени, который изнасиловал и задушил связанную скотчем 9-летнюю Настю Муравьеву? Был в алкогольном и наркотическом опьянении, бес попутал? И это только те истории, что получили широкий резонанс. Число преступлений против половой неприкосновенности детей в России за последние годы выросло почти на 50%. Из них немалую часть совершают преступники-рецидивисты, которые уже привлекались к ответственности либо проходили принудительное лечение. Есть поступки, за которые полагается "нецивилизованное наказание" – смертная казнь. Как один из самых цивилизованных способов предотвратить дальнейшие трагедии».
«АДЕКВАТ» знает, что нужно делать, чтобы сдвинуть законопроект с мертвой точки:
«Вчера в телеграме очень многие очень обоснованно говорили, что смертную казнь необходимо восстанавливать, что это важный аспект темы безопасности наших детей. Многие из говоривших, скорее всего, отдавали себе отчет, что даже если по этому вопросу выскажется весь телеграм единогласно, само по себе это вопроса с места не сдвинет. Сдвинуть его способны только скучные формальные процедуры. Собрать минимум в половине регионов инициативные группы размером не менее 100 человек каждая. В каждой такой группе провести и задокументировать собрание, по итогам которого зарегистрировать группы в региональных избиркомах. В двухмесячный срок с даты регистрации первой группы провести собрание уполномоченных от зарегистрированных групп и обратиться в ЦИК с ходатайством о регистрации федеральной инициативной группы. И если ЦИК признает, что процедура соблюдена, можно будет приступать к сбору двух миллионов подписей, необходимых для назначения федерального референдума. Вот так (долго, трудоемко и кропотливо) это работать может. Но само по себе выпускание пара в интернетах при всей его объяснимости к цели не приблизит».
Бывший глава московского отделения «Единой России» Андрей Метельский объясняет, почему при существующей нагрузке на участковых уследить за всеми педофилами невозможно:
«Педофилия – психическое заболевание, практически неизлечимое. <…> Конечно, возможность лечиться тоже должна быть. Но скажите, разве мы должны выпускать этих людей на свободу в надежде, что человек справился с болезнью? Имеем ли мы моральное право, защищая свободу одного, подвергать опасности жизни других? Мы же видим, что надзор за бывшими заключенными в том виде, в котором он есть сейчас, не является эффективным методом контроля. Этот надзор сегодня заключается по большей части в профилактических беседах и фиксации фактических изменений в жизни судимых граждан (вроде смены места работы или семейного положения). Да и как один полицейский может 24 часа контролировать поведение всех вышедших на свободу, всех алкоголиков и людей с неврологическими заболеваниями? Три с половиной тысячи человек – это ответственность одного участкового уполномоченного полиции. И как бы он ни хотел – не сможет он уследить за всеми подопечными».
«Дьявол ходит в Дикси» замечает, что на Западе идет информационная кампания по оправданию педофилии:
«До зарубежного сегмента Интернета уже дошла история жителя Самарской области, убившего насильника своей девятилетней дочери – и пока что европейское общество горячо поддерживает действия отца пострадавшего ребенка. Почему пока что? Потому что в этом направлении уже начали работу. Уже несколько лет в англоязычном сегменте курсируют материалы весьма специфической тематики. Что мы имеем в виду? А смотрите: "Педофилия и сексуальное насилие над детьми – это две разные вещи. Их смешение вредит детям" – блог Journal of Medical Ethics, ноябрь 2017 года. Основной тезис: тот, кто насилует ребенка или подростка – существо аморальное, но педофилия – это в первую очередь расстройство. Педофилов, которые не успели никого изнасиловать, нельзя клеймить и осуждать, им следует помочь. Едем дальше. "Молодые педофилы, которые не причиняют вреда детям – ВВС, сентябрь 2017. <…> Авторы статьи тут же приводят мнение "специалистов", которые приравнивают педофилию к депрессии или СДВГ, находят ее у подростков 12-13 (!) лет и сообщают о том, что слово "педофил" какое-то нелицеприятное, давайте-ка лучше будем использовать "человек, которого привлекают несовершеннолетние"».
«30 сребреников» предупреждают, что оправдание педофилов – первый шаг к легализации педофилии:
«Расширение "Окна Овертона" происходит постепенно и в несколько этапов. Сперва идет подмена понятий, когда педофилов выставляют жертвами болезни. Затем через призму психологии идут разговоры об исключениях и допустимых случаях насилия над совершеннолетними. А после до предельно низкого уровня будет снижен "возраст согласия", и легализация станет простой формальностью. Примерно по той же схеме на Западе происходило законодательное закрепление однополых браков. Положения методического пособия "After the Ball" по продвижению ЛГБТ-повестки в обществе универсальны и могут быть с тем же успехом применены к педофилии».
ФСБ обвиняет украинскую разведку во взрыве газопровода в Крыму
Взрыв газопровода в Крыму 23 августа организовала украинская разведка, сообщила ФСБ. Суд арестовал четверых подозреваемых, в том числе замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация) Наримана Джелялова.
«Мейстер» пишет об украинском государственном терроризме:
«На этом можно считать закрытым вопрос о "миролюбивости" Меджлиса, который в России давно отнесен к числу экстремистских организаций. США уже вовсю требует освободить "политических узников" а следовало бы признать Меджлис террористической организацией, а Украину объявить государством – спонсором терроризма».
«Страна дураков» отмечает, что действия Киева идут явно вразрез с интересами украинского народа:
«После того, как террористы, взорвавшие газопровод в Крыму, указали, что взрывчатку, деньги и само задание им выдало СБУ, украинцы засуетились и решили дать отпор. Одних криков про "притеснение ни в чем не повинных татар" и подключения к этим воплям западных послов Киеву в этот раз показалось недостаточным. И хохлы решили потребовать от ЕС признания ФСБ и террористической организацией. Пока украинские политики накручивают себя и увеличивают накал страстей, украинский бизнес увеличивает товарооборот с Россией. Закупая все больше и больше товаров и продуктов в России. Наступила осень. А значит, время уборки урожая. Поляки открыли границу для украинских гастарбайтеров. В Варшаве называют сезонных хохлов туристами. Правда, чтобы не проходить карантин, нужно быть или привитым правильными прививками (коих на Украине нет), или переболеть ковидом».
«Катехон» обращается к крымскотатарскому народу:
«Вместо того, чтобы заниматься мелкими пакостями и непотребствами в Крыму, крымскотатарскому народу стоило бы задуматься, в чем заключается его историческая миссия и суть исповедуемой им веры. Безумцы, чего вы хотите? Вернуться под крыло недееспособной и еще более продажной украинской власти? Или вписаться в пантюркистскую модель, на которую подбивают Турцию глобалисты из МИ6? Если исламский/тюркский мир будет плевать в адрес России в угоду своим мелким националистическим интересам, эти амбиции будут в два счета проэксплуатированы глобалистскими элитами, которые не преминут столкнуть лбами одних с другими, уничтожить все смыслы и захлопнуть за нами ворота цифрового концлагеря, в котором уже будет все равно, кто русский, а кто татарин. Русский и Исламский мир должны встать плечом к плечу во имя нашей единой эсхатологии!»
«Расстрельный» фиксирует реакцию за рубежом:
«Бесславные похождения украинских диверсантов в Крыму подошли к своему логическому завершению. Не лишним будет под занавес обозначить их иностранных защитников. Немедленно освободить этих людей еще в понедельник призвал Госдеп США. Ну, подумаешь, какой-то там газопровод парни взрывают, правда? Отдельно стоит выделить реакцию некоторых турецких СМИ, отреагировавших на события словами о "российском заговоре против крымских тюрок". Якобы так Кремль мстит Киеву за "Крымскую платформу". Совершенные же диверсантами действия в этом случае также проигнорированы».
«Мышь в овощном» комментирует диверсию в свете заявления главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о том, что он хотел бы проехать на танке по Красной площади:
«Вопрос "Насколько можно верить в то, что военная разведка Украины дала задание крымским сепаратистам провести диверсию на газопроводе в Крыму?" нужно задавать развернуто. Например, так: "Удивляет ли вас, что силовая структура Украины, не последний человек в которой пускает пузыри от фантазий про покатушки на танке на Красной площади, пытается заниматься мелкими пакостями на территории России?»
ЦРУ помогало Киеву в провальной операции с задержанием россиян в Минске
Американский телеканал CNN сообщил, что ЦРУ оказывало помощь украинским властям в подготовке операции, в ходе которой 33 граждан России из числа бойцов ЧВК Вагнера заманили в Минск в июле прошлого года. Им грозила выдача на Украину, где их обвиняли в ведении боевых действий на востоке страны. В итоге операция сорвалась. Вашингтон и Киев информацию о причастности ЦРУ к операции отрицают, а ФСБ РФ эти данные подтвердила. Ранее Владимир Путин назвал задержание россиян в Белоруссии совместной акцией спецслужб Украины и США.
«Темник» констатирует очередной провал украинских спецслужб:
«Украинских же силовиков тупо использовали втемную. Последние проделали всю черную работу по выманиванию бойцов ЧВК из России. Но, в итоге, каштаны из огня им пришлось таскать не для себя. Американские боссы и не собирались подавать вассалам добычу на блюдечке с голубой каемочкой. В результате оперативной игры информация в нужной интерпретации была доведена до экзальтированного Батьки. Црушники верно просчитали дефицит эмоционального интеллекта белорусского лидера. В итоге, в самый критический момент прошлогоднего белорусского майдана отношения Минска с единственным местом, откуда он мог получить реальную помощь и поддержку, повисли на волоске. Счастье, что запаса прочности белорусской государственности на этот раз хватило. Равно как и конструкции Союзного государства. ЦРУ формально так и осталось ни при чем. Все грязное белье в итоге досталось украинской стороне. Можно не сомневаться, что здесь его будут с удовольствием полоскать весь предстоящий выборный цикл».
«Stanovaya Тяга» напоминает, что публикация CNN появилась всего через несколько дней после встречи президентов США и Украины:
«Я так понимаю, статья в CNN про российских частных военных, захваченных в Минске, – результат переговоров Байдена и Зеленского. То есть следствие глубокого разочарования для Киева. Поэтому и "слили" – вбросить новый повод для грызни между Москвой и Вашингтоном. <…> Также интересно, что CNN ссылается на источники, которые валят всю вину за провал операции на украинские спецслужбы и не говорят ничего про совсем другую версию (гораздо более достоверную), что операция сорвалась из-за Зеленского, который попытался выиграть время, чтобы не сорвать договоренности о перемирии на Донбассе с Путиным. То есть уши растут из офиса Зеленского».
«Мюсли Лаврова» не сомневаются в том, что откровения CNN стали неприятным сюрпризом для российской оппозиции:
«Даже святой орден либерального обкома CNN показал все как есть. Наши [соратники Алексея Навального] Волковы и Жданова явно не готовы к такой "откровенности" от западных СМИ. Помнится, ни один диванный либераст не верил тогда в версию Лукашенко».
«Охранитель» напоминает, что летом прошлого года авторы некоторых каналов выдвигали экзотические версии событий:
«А теперь смотрим, как некоторые блогеры выдавали инсайды в то время, акцентируя, что за делом вагнеровцев в Минске стоят китайцы. Делаем выводы».
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