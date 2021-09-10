Телеграм: выборы, гибель министра и провалы СБУ

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Неделя осталась до начала трехдневного голосования 17-19 сентября, когда в России пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти 39 субъектов.

«Блок» отмечает, что либеральные СМИ и прозападные НКО заранее фальсифицируют «нарушения» на предстоящих выборах:

«Особо одаренные просто меняют названия видео пятилетней давности. В Сети уже можно найти ролики, озаглавленные "Выборы в Госдуму 2021 Единая Россия вброс бюллетеней эксклюзив". Летом прошлого года, еще до старта плебисцита по поправкам в Конституцию, "Голос" [движение, признанное иностранным агентом] подготовил "итоговый доклад", включив туда выдуманные "нарушения". Нет никаких оснований доверять сотрудникам этой структуры, равно как и другим агентам влияния, тиражирующим фейки о предстоящих выборах».

«Доктор прописал» комментирует данные ВЦИОМ о шансах непарламентских партий на прохождение в Госдуму:

«В качестве отступления от основной темы заметим, что в этот раз партиям оказалось проще пройти процесс регистрации, нежели пять лет. При соответствующем отношении к оформлению документов, разумеется. Что "и так сойдет" решили только в "Российском общенародном союзе" – и закономерно получили отказ в регистрации. Хотя лидер партии Сергей Бабурин вроде бы не первый день в политике. Но вернемся к преодолению барьеров: пять процентов на данный момент набирают "Новые люди". То есть как раз столько, сколько нужно, чтобы пройти в Госдуму. Неплохие шансы у Партии пенсионеров – 4,9 процента. Вот "Яблоко", скорее всего, останется без мандатов, но зато будет при деньгах – у партии 3,3 процента. Этого достаточно, чтобы получить госфинансирование. И для "Яблока", которое провалило выборы в 2016 году, набрав менее двух процентов, это уже будет успех. Судя по прогнозам, понятно, что "Единая Россия" получит большинство в Госдуме – и у партии хорошие шансы удержать конституционное большинство. Пройдут, судя по всему, КПРФ, ЛДПР и СРПЗ».

«Агитуха» обращает внимание на логические противоречия в агитации КПРФ:

«Коммунист Олег Михайлов (Коми) на дебатах в Коми заявляет: справедливо оставлять 50% налога на добычу полезных ископаемых в регионе. Ольга Савастьянова (ЕР) возражает: это приведет к развалу страны, считает она. Михайлов заявляет, что Савастьянова лжет. Днем позже Михайлов заявляет на пресс-конференции: "Фракция КПРФ добьется того, чтобы все регионы развивались равномерно, динамично и устойчиво..." Лидер КПРФ Геннадий Зюганов разъясняет: налоговые поступления нужно делить на три части: треть отправлять в федерацию, треть оставлять в регионе, а треть в муниципалитете. А теперь возьмем два региона – НАО и Дагестан, и установим для них "правило Зюганова-Михайлова": оставим им половину НДПИ "на развитие". В НАО есть нефть, но почти нет людей, налогов в избытке. В Дагестане много людей, но нет нефти, регион живет на дотации. Будут оба эти региона развиваться "равномерно, динамично и устойчиво", или страна затрещит по швам? Кто врет, Савастьянова или Зюганов с Михайловым?»

«Номенклатура» комментирует провал популистской инициативы «Яблока»:

«Яркий пример того, почему даже либеральным партиям надо согласовывать со своими кандидатами абсолютно все пункты предвыборной программы. Председатель "Яблока" Николай Рыбаков на пресс-конференции решил поиграть в популизм и рассказал о том, что прошедшие от партии кандидаты откажутся от большей части депутатской зарплаты и ряда других привилегий, таких как служебные автомобили, ВИП-залы аэропортов, места бизнес-класса в самолетах, вагоны СВ и апартаменты "люкс" в командировках. По словам Рыбакова, депутаты будут получать около 95,3 тыс. в месяц. Каламбур, однако, заключается не только в дешевом популизме и крайне низких шансах "Яблока" попасть в Госдуму, но и в том, что сами кандидаты эти идеи председателя партии не поддержали. С ними заявление Рыбакова про зарплаты никто не согласовал».

Вчера завершилась тренировка по использованию системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое будет применяться на выборах в семи регионах. В тестовом голосовании приняли участие более 117 тыс. человек. «Всевидящее око» отмечает, что ДЭГ, как и многодневное голосование, пришло в Россию надолго:

«Глядя на подготовку к выборам, редакция Ока изрядно удивляется, что до сих пор время от времени идут разговоры об электронном голосовании как об экспериментальном нововведении. На которое, как на любой эксперимент, смотрят подозрительно и критически. Да будет вам, это уже не эксперимент, а штатная отработанная процедура. Вы бы еще на бесконтактную оплату телефоном подозрительно косились, честное слово. То же самое – и с многодневным голосованием. Оно, конечно, не связано с продвинутыми технологиями. Зато, как и цифровые возможности – делает жизнь граждан удобней. Позволяет выбрать удобное время, в которое прийти на участок. Не спешить, не жертвовать своим избирательным правом в пользу дачи, или напротив – отдыхом в пользу выборов. А раз это удобно, к многодневному голосованию, как и ко всему хорошему, быстро привыкнут. Придется нашим неофобам с этим смириться».

