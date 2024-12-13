Телеграм: Сумы вздрогнули, Киев ждет «Орешника»
Госдума приняла запрет на прием в школы детей, не знающих русский, ВСУ ударили ATACMS по Таганрогу, а армия России зашла в Сумскую область впервые с 2022 года.
Запрет на прием в школы детей, не знающих русский
В среду Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о запрете принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка.
Депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев называет закон элементом нового подхода к проблеме миграции:
«Это один из элементов новой миграционной политики. Времена, когда приехать в Россию всей семьей было проще простого, остаются в прошлом. То же касается системы контроля. Цифровые паспорта для мигрантов заработают в Москве с 2025 года. А в перспективе на всю страну должна быть развернута система Мигрант ID. Есть мнение, что без потока мигрантов наша экономика перестанет развиваться. Но в реальности мигранты нас только замедляют. Пока нанять их проще и выгоднее, чем модернизировать производство, развития не будет».
«Прилет Калибров» полностью поддерживает это решение:
«Лоббирование приема в школы детей, не знающих русский язык, не что иное как долгоиграющая диверсия против интеллектуального здоровья российского общества. Ведь показатели работы любого коллектива всегда губят самые слабые, а образовательный процесс всегда тормозят двоечники. Так какого рожна русские (в большом смысле этого слова) дети должны отставать в обучении из-за того, что их одноклассники, условные Хурьма и Мастурбек, банально не понимают речь учителя и не могут прочитать написанное в учебнике?»
«Темник» интересуется, как будет реализован процесс интеграции в общество детей, не допущенных в школы:
«Главным критиком в Госдуме законопроекта о недопуске детей мигрантов в школы без знания русского языка стал первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин. Один его тезис совпадает с нашими опасениями. Дело в том, что законопроект не отвечает на вопрос: "А что будет с детьми мигрантов, которых не пустят в школы? ". Их кто-то обучит или они сами обучатся до нужного уровня? А если нет? А если нет, то мы получим маргинализированную страту, которая не будет нормально интегрирована в российское общество. И такие социальные изгои станут добычей тех, кто с удовольствием их обучит по-своему – например, радикальные исламисты».
«Севостьянов – казачий дневник» считает, что в вопросе социализации детей мигрантов Россия пойдет по пути Германии:
«Не говорящие по-русски дети мигрантов в обычном классе – это весь класс, который клещами тянется на дно. Специальные школы/классы только для мигрантов – это формирование протоваххабитской среды, откуда дети потом все равно вернутся уже в обычные классы. Но с ощутимым зарядом злобы. По сути, у нас предлагают пойти по пути Германии, где существуют т.н. "Willkommen-Klassen" ("приветственные классы"), где не владеющих немецким маленьких турок, арабов и сомалийцев натаскивают исключительно на язык. Т.е. опять же идем по пути той самой Европы, которую ругаем».
«ТутНуженИванов» называет новый закон тестом на родительскую ответственность:
«На мой взгляд, отдавать в школу ребенка, который не понимает того, что говорят учителя и одноклассники – в высшей степени безответственно. В первую очередь по отношению к самому ребенку. Мало того, что такая ситуация попросту сводит получение знаний на нет, так еще и создает почву для многочисленных конфликтов. Принятый законопроект еще раз иллюстрирует справедливый тренд нашей миграционной политики. Мы не против того, чтобы в нашу страну приезжали специалисты. Мы за то, чтобы их приезд не создавал трудностей ни для наших граждан, ни для них самих, ни для их детей».
Удары ATACMS по Таганрогу
В ночь на среду украинские нацисты нанесли удар ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области, сообщило Минобороны России.
«Логика Маркова» напоминает, что ракеты ATACMS производят в США:
«То есть била не украинская армия, а армия США. Ударов армии США не было с 26 ноября, со звонка Герасимова в Вашингтон. И вот опять. Байден и его реально банда преступников тащат и тащат мир к порогу ядерной войны».
«Безграничный аналитик» отмечает, что главной интригой стало заявление Минобороны РФ о том, что новый украинский удар дальнобойными американскими ракетами не останется без ответа:
«В прошлый раз, как вы помните, Россия сделала ход конем, то есть то, чего от нее никто не ожидал – провела демонстративные испытания "Орешника" на Южмаше. Предугадать это было абсолютно невозможно, но это произошло. На этот раз речь пойдет явно не об испытаниях. Россия нанесет образцово-показательный и публичный удар. И что-то нам подсказывает, что речь пойдет о центрах принятия решений на Украине. Собственно, об этом уже прозрачно намекал президент России Владимир Путин, после чего Верховная Рада сразу же осознала, что очень не хочет проводить заседания в своем здании, и срочно перебазировалась».
«Мейстер» отмечает, что дорогостоящие американские ракеты были потрачены впустую:
«Удар американскими ракетами ATACMS по Таганрогу явно был нацелен против крупнейшего и важнейшего предприятия города – Таганрогского авиационного завода, основного в России производителя спецсамолетов – "летающих радаров", а также разведчиков, противолодочных, воздушных командных пунктов и ряда других. Цели своей удар не достиг, причинив некоторые повреждения нескольким зданиям, временно выведя из строя одну из городских котельных и повредив несколько автомобилей на стоянке. Такой незначительный ущерб, как видно из сообщения Минобороны России, стал возможен благодаря работе ПВО и радиоэлектронной борьбы – две ракеты были сбиты, еще несколько – отклонены за счет глушения спутниковой навигации. <…> Удар по Таганрогу, с учетом того, что ATACMS у Украины есть и применяются по целям в зоне боевых действий, больше всего похож на осторожное прощупывание – "русские всерьез обещали отвечать, не всерьез, или, может, уже передумали"? Подтверждение серьезности, судя по словам Минобороны о неизбежности ответа, будет получено вскоре».
«Evrial Live: Жизнь и Политика» публикует фото:
«Разгонные блоки ракет ATACMS в Таганроге после удара сегодня ночью выложены в сеть. Значит, теперь будет ответ РФ на использование ВСУ дальнобойных ракет. Ну что, недолго украинская власть продержалась без ударов. А теперь, походу, новый год у украинцев будет при свечах. И винить они в этом будут, как обычно, Россию. Потому что логика – москальска наука».
Заход ВС РФ в Сумскую область
Во вторник Вооруженные силы РФ впервые с 2022 года вошли на территорию Сумской области Украины.
Репортер Павел Кукушкин объясняет, почему для нас важен украинский регион, граничащий с Курской областью:
«Плехово, за которое мы бились больше месяца, освобождено совместными усилиями бойцов Добровольческого Корпуса и других подразделений Министерства обороны. Далее за Гуево идут господствующие высоты, взятие которых позволит нам поставить под огневой контроль одну из дорог на Суджу из Сум. Поэтому наш заход в Сумскую область абсолютно в логике наступательных действий».
Политолог Юрий Баранчик публикует видео с работой наших военных в Сумской области:
«Украинская сторона заявляет, что российские войска не только освободили н.п. Плехово в Курской области, но и заняли часть Сумской области, которая находится южнее. Судя по всему, наши заняли часть лесного массива во избежание повторного проникновения ВСУ с этого направления. Данный факт говорит о том, что резервы у нашей Курской группировки имеются. На видео работа бойцов из отряда "Анвар", который зачищал Плехово и встречал резервы пытавшегося контратаковать противника».
«Оборонка» отмечает, что с заходом ВС РФ положение нацистов в Курской области значительно ухудшилось:
«После зачистки Плехово и окрестностей ВС России перешли государственную границу и заняли часть заказника "Александровский" в Сумской области. Таким образом логистическое "бутылочное горлышко" ВСУ в Курской области стало еще уже. Однако командование, выполняющее политически мотивированный приказ любой ценой удерживать территорию до инаугурации Трампа, это не останавливает, и они посылают на убой все новые и новые подразделения».
«АДЕКВАТ Z» считает заход в Сумскую область важным прецедентом:
«С самого начала курского нахрюка границу Сумской области наши не переходили нигде и никогда. Сложно это объяснить иначе, чем наличием прямого политического ограничения: линия границы по определению не является, тем более на всем своем протяжении, рубежом, пересекать который невыгодно в чисто военном смысле, а кое-где тактически это и прямо напрашивалось. Но тем не менее. И вот с утра с обеих сторон стало слышно первую ласточку: зашли на сопредельную территорию к юго-западу от только что освобожденного Плехово и к юго-востоку от Гуево. И важны здесь, понятно, не столько дальнейшие перспективы на этом конкретном участке, сколько сам прецедент, который теперь может тиражироваться где и как угодно: руки у военных развязаны, продолжат там и так, где и как найдут целесообразным. Звоночек, и по-моему – серьезный».
«УКРОПСКИЙ ФРЕШ» благодарит украинцев, которые продолжают разворовывать деньги, выделенные им на возведение оборонных укреплений:
«На Украине вновь скандал из-за оборонных закупок и строительства укреплений. Последнее громкое дело по этой теме было связано с полным отсутствием оборонительных сооружений в Харьковской и Сумской областях, о чем мы неоднократно сообщали. В этот раз повальное воровство обнаружили в Днепропетровской области. <…> И самое примечательное в этой истории, что даже российские ресурсы уже прямо смеются украинцам в лицо и пишут, что коррупция на Украине – лучший союзник России».
Смена власти в Сирии
В воскресенье коалиция исламистских группировок заявила о свержении президента Сирии Башара Асада, он с семьей прибыл в Москву. После этого армия Израиля начала уничтожать военные и стратегические объекты на сирийской территории, израильские военные заняли позиции в буферной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией.
«Мюсли вслух» подчеркивают, что военная кампания России в Сирии была результативной:
«Как сказал президент Путин в декабре 2015-го: Мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы. Возможно, через несколько лет последние еще вспомнят Асада, несмотря на все его косяки, добрым словом, как вспоминали Саддама в Ираке и Каддафи в Ливии. Были ли наши усилия в Сирии напрасны? Как бы ни заламывали сегодня в телеграме руки срочносборщики всех мастей, ответ однозначен: нет, не были. Малой кровью наших воинов мы пустили на корм червям десятки тысяч джихадистов и напомнили не только всему миру, но, прежде всего, самим себе, что России под силу совершать невозможное. Сила русского оружия очищала от нечисти руины античных городов и форсировала Ефрат. Эти славные страницы нашей истории мы не забудем. По последним данным, российское посольство в Дамаске функционирует в штатном режиме. Работа на ближневосточном треке внешней политики продолжается».
«Пост-Америка️» размышляет о том, что поменяется:
«К 2015 г. в регионе возобладал скепсис, что США в одиночку могут победить (запрещенный в РФ) ИГИЛ и – шире – обеспечить стабильность и безопасность. Запрос на сильного внешнего игрока был. Он остается, т.к. Трамп уже ясно дал понять, что в ближневосточных делах будет избирателен. Плохо, что внешние силы "наелись" регионом как раз в тот момент, когда там поднимаются напористые местные игроки и очень недружественные исламистские силы. Другой будет не только Сирия, но и весь Ближний Восток. Европа, к слову, тоже. Присутствие России на БВ было важным инструментом управления, в т.ч. сдерживания исламистских сил вблизи российских границ и внутри страны. Теперь эта тема возвращается в повестку и, скорее всего, будет серьезным образом "нагружать" силовые ведомства страны, в т.ч. по теме миграции».
«Мышь в овощном» наблюдает за действиями Израиля:
«Причины, по которым Израиль позволяет себе творить на сирийской территории то, что мы наблюдаем в новостях, предельно просты: власти еврейского государства считают подобные операции необходимыми, обладают возможностями для их проведения и готовы брать на себя ответственность за их последствия. Все прочее, международное право, исторические обоснования, соображения "справедливости" и "правильности", все это сугубо вторично и является исключительно информационным фоном, формирующим отношение к происходящему – но не создающим для него реальные основания. И если/когда кто-то другой в схожей ситуации посчитает для себя единственно верным вести себя именно так – то ему не нужно будет ссылаться на опыт Израиля по принципу "им же можно – почему нельзя нам?" Для того, чтобы было "можно", нужны не аналогии в чужом поведении, но исключительно наличие трех перечисленных выше факторов: необходимости, возможности и готовности к последствиям».
«Дверь в Стене» пишет о предложении депутата немецкого бундестага от парламентской фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана выплачивать по тысяче евро каждому сирийцу, который согласится вернуться на родину из Германии:
«Стремление получить дополнительные очки в предвыборной борьбе приобретает все более некрасивые оттенки. На следующий день после падения режима, не понимая, как дальше будет развиваться ситуация, Шпан уже предлагает рассуждать о возвращении сирийцев на родину. Очень опрометчиво это».
«338» комментирует новость о том, что в Дамаске и Латакии начались поджоги и мародерство:
«Где перевороты – там мародерство и грабежи по умолчанию. Но Ближний Восток – особый случай. В том плане, что бывшие колонизаторы не все разграбили раньше, но страстно желают пополнять коллекции, особенно частные. И есть предположение, что заказы на отдельные экспонаты уже давно есть. Мы едва ли сейчас услышим о пропаже предметов, представляющих историко-культурную ценность, а ЮНЕСКО едва ли выразит беспокойство в отношении безопасности музеев и собраний в Сирии. Надо же понимать, что это снова другое. Это вам не позиция ЮНЕСКО по Украине».
Отказ Зеленского от мирного плана Трампа
В конце прошлой недели избранный президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский, президентские полномочия которого истекли в мае, провели в Париже получасовой разговор. Трамп, по данным западных СМИ, призвал к немедленному прекращению огня на Украине. После встречи Зеленский несколько раз публично объявил о намерении продолжать боевые действия.
«РосСкандал» дивится заявлению Зеленского о намерении в очередной раз выпрашивать у Байдена членство в НАТО:
«Зеленский совсем сбрендил! Заявил, что планирует звякнуть Байдену, чтоб обсудить приглашение Украины в НАТО! Ибо с избранным президентом США Трампом обсуждать это "нет смысла". Во как! Илон Маск отреагировал на этот выпад удивленным эмодзи, а сын Трампа репнул мем с Зеленским в роли Кевина, потерявшегося героя фильма "Один дома 2". Американцы откровенно ржут над Зеленским и над сотнями тысяч жертв. Украину уже кладут в гроб! Но Зеленский продолжает выпрашивать ништяков у США…»
Американист Малек Дудаков полагает, что Зеленский напрасно злит Трампа:
«Отказ Зеленского от мирного плана Трампа происходит в самый неудобный момент для украинских лоббистов. Республиканцы в Конгрессе официально блокируют выделение траншей Киеву на 2025 год. Попытки Байдена выбить еще 24 миллиарда долларов закончились фиаско. <…> Лоббисты Киева пытаются хоть как-то убедить Трампа продолжить финансирование украинского проекта. Переговоры с Зеленским в Париже явно прошли неудачно. Теперь он неловко пытается шантажировать Трампа, а ему в ответ перекрывают транши. В итоге это закончится тем, что украинскую позицию вовсе не будут учитывать во время переговоров. И республиканцы всерьез займутся за смену власти в Киеве».
«Рубикон. Аналитика» отмечает, что у США множество возможностей воздействовать на Киев:
«Это и военно-финансовый краник, который на раз-два прикручивается. Это и аудит помощи Украине, где ну 100% есть коррупционная составляющая. Это также персональные санкции против нынешней власти Украины, у представителей которой основные счета и недвижка, очевидно, – на Западе. Наконец, это раскачка темы выборов и поднятие вопроса легитимности. Тут нужно понимать, что украинская власть в плане воздействия на нее США – очень уязвима, и для автономного плавания она слабо готова».
«КОТ ДОБРОХОД | БПЛА» обращает внимание на новость о том, что Зеленский анонсировал создание контактной группы по завершению конфликта, в которую войдут Германия, Франция, Польша, Британия и Дания:
«Зеленский не хочет быть обвиненным в единоличном отказе от мирного плана Трампа. Поэтому и создает новый переговорный формат, чтобы разделить ответственность. Страны-соучастники на словах поддержат "стремление Украины к миру" по альтернативному "плану". Все дело в том, что после двух встреч с Трампом стало понятно, как будет действовать Трамп... Донни объявит, что Зеленский отказался от мира, поэтому США больше не в ответе за Украину. Это частично устраивает Зеленского – можно продолжать войну (оружия на год вперед сейчас передают демократы, поддержит и ЕС). Осталось только нивелировать отказ Трампа помогать (чтобы не отвернулись партнеры из ЕС). Тем и занимаются. К миру это никакого отношения не имеет».
«Всевидящее око» полагает, что Зеленский ведет себя крайне глупо:
«Просроченный Зеленский в очередной раз доказал, что обладает удивительным даром располагать к себе людей (нет). Не успела закончиться выклянченная им у Макрона, а Макроном – у Трампа десятиминутная встреча с избранным президентом США в Париже, как Зеленский на весь мир обвинил Трампа во лжи (дескать, потерь у ВСУ было не 400 тысяч, а всего-навсего 43 тысячи), а потом еще и заявил, что Трамп вообще никто, звать его никак, и от него не зависит примерно ничего. <…> Трудно даже сказать, чего в этом демарше больше – глупости или наглости. Потому что нынешний хозяин Зеленского будет находиться в Белом доме еще каких-то 40 дней, и рассчитывать, что за это время решится вопрос о приглашении Украины в НАТО, немного нелепо. А уж поднимать хвост на своего будущего хозяина глупо вдвойне – Трамп человек злопамятный и мстительный. Впрочем, нам-то чего беспокоиться о взаимоотношениях Зеленского и избранного президента США? Разве что подивиться тому, как легко собачья преданность, светившаяся в глазах Просроченного, сменяется на крысиную злобу и ослиное высокомерие».
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