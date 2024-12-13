Телеграм: Сумы вздрогнули, Киев ждет «Орешника»

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В среду Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о запрете принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка.

Депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев называет закон элементом нового подхода к проблеме миграции:

«Это один из элементов новой миграционной политики. Времена, когда приехать в Россию всей семьей было проще простого, остаются в прошлом. То же касается системы контроля. Цифровые паспорта для мигрантов заработают в Москве с 2025 года. А в перспективе на всю страну должна быть развернута система Мигрант ID. Есть мнение, что без потока мигрантов наша экономика перестанет развиваться. Но в реальности мигранты нас только замедляют. Пока нанять их проще и выгоднее, чем модернизировать производство, развития не будет».

«Прилет Калибров» полностью поддерживает это решение:

«Лоббирование приема в школы детей, не знающих русский язык, не что иное как долгоиграющая диверсия против интеллектуального здоровья российского общества. Ведь показатели работы любого коллектива всегда губят самые слабые, а образовательный процесс всегда тормозят двоечники. Так какого рожна русские (в большом смысле этого слова) дети должны отставать в обучении из-за того, что их одноклассники, условные Хурьма и Мастурбек, банально не понимают речь учителя и не могут прочитать написанное в учебнике?»

«Темник» интересуется, как будет реализован процесс интеграции в общество детей, не допущенных в школы:

«Главным критиком в Госдуме законопроекта о недопуске детей мигрантов в школы без знания русского языка стал первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин. Один его тезис совпадает с нашими опасениями. Дело в том, что законопроект не отвечает на вопрос: "А что будет с детьми мигрантов, которых не пустят в школы? ". Их кто-то обучит или они сами обучатся до нужного уровня? А если нет? А если нет, то мы получим маргинализированную страту, которая не будет нормально интегрирована в российское общество. И такие социальные изгои станут добычей тех, кто с удовольствием их обучит по-своему – например, радикальные исламисты».

«Севостьянов – казачий дневник» считает, что в вопросе социализации детей мигрантов Россия пойдет по пути Германии:

«Не говорящие по-русски дети мигрантов в обычном классе – это весь класс, который клещами тянется на дно. Специальные школы/классы только для мигрантов – это формирование протоваххабитской среды, откуда дети потом все равно вернутся уже в обычные классы. Но с ощутимым зарядом злобы. По сути, у нас предлагают пойти по пути Германии, где существуют т.н. "Willkommen-Klassen" ("приветственные классы"), где не владеющих немецким маленьких турок, арабов и сомалийцев натаскивают исключительно на язык. Т.е. опять же идем по пути той самой Европы, которую ругаем».

«ТутНуженИванов» называет новый закон тестом на родительскую ответственность:

«На мой взгляд, отдавать в школу ребенка, который не понимает того, что говорят учителя и одноклассники – в высшей степени безответственно. В первую очередь по отношению к самому ребенку. Мало того, что такая ситуация попросту сводит получение знаний на нет, так еще и создает почву для многочисленных конфликтов. Принятый законопроект еще раз иллюстрирует справедливый тренд нашей миграционной политики. Мы не против того, чтобы в нашу страну приезжали специалисты. Мы за то, чтобы их приезд не создавал трудностей ни для наших граждан, ни для них самих, ни для их детей».

