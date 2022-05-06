Телеграм: Русская ответка на шестой пакет

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В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по шестому пакету антироссийских санкций. В них предусмотрен постепенный отказ Евросоюза от закупок российской нефти, отключение от системы SWIFT Сбера и еще двух банков, запрет вещания в ЕС трех российских каналов и персональные санкции против физлиц. Договориться о принятии шестого пакета пока не получается, поскольку многие страны не готовы отказаться от российских энергоносителей.

«Банкста» отмечает, что на фоне обсуждения новых санкций европейские страны стали покупать больше российского газа:

«Еврокомиссары педалируют новый пакет санкций против России, при этом заявки европейских потребителей на поставку российского газа через Украину подскочили на 43%. Не исключено, что другие европейские страны заказывают дополнительный газ, чтобы втридорога продавать его реверсом своим же партнерам по Евросоюзу – Болгарии и Польше. Напомним, что с конца апреля "Газпром" прекратил продажи болгарскому "Булгаргазу" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях».

«Графономика» подчеркивает, что антироссийские санкции дорого обходятся их инициаторам:

«Пока все внимание политиков Европы приковано к войне на Украине, снабжению этой страны оружием и деньгами, финансовая система ЕС летит в пропасть. Обслуживание греческого долга подорожало за год в 6,5 раз: доходность бондов взяла планку 3,4%, и это при инфляции в стране 8,9%. За десятилетие Греция так и не решила своих долговых проблем, и недалек тот день, когда инвесторы будут закладывать в стоимость бондов инфляцию+риск, а это значит выход на двузначную доходность. При отношении долга в ВВП 200% такие доходности – прямой путь к дефолту, скрытому (реструктуризация) или явному. Если десятилетие назад ЕС был финансово сильным и относительно сплоченным, то сейчас возможности купировать надвигающийся долговой кризис – нет. Дефолт Греции – станет первой костяшкой домино, который потянет за собой череду дефолтов – следующие Испания и Португалия. Если свалится Италия, то будут большие проблемы и у Франции. Долговой кризис очень быстро переключит внимание политиков с Украины на внутренние проблемы».

«Германология» пишет, что немцы начали о чем-то догадываться:

«Согласно данным мюнхенского Института экономических исследований, большинство немецких компаний не могут обойтись без поставок товаров из России, Белоруссии и Украины. Среди промышленных предприятий только 13,8% способны быстро найти альтернативу российским, белорусским и украинским поставкам. 43,4% в принципе могут заместить, но не очень быстро и только частично. 16,3% говорят, что поставки из других источников слишком дороги и неоправданны с экономической точки зрения. Еще 13,8% вообще не имеют никаких альтернатив. В оптовой торговле ситуация еще хуже. Там только 7,4% компаний имеют надежные альтернативные источники поставок».

«Антискрепа» комментирует информацию о том, что Евросоюз включил в шестой пакет антироссийских санкций запрет на сделки с недвижимостью для россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих ВНЖ в странах-членах ЕС или в Швейцарии:

«Мы уже не раз писали о сделанной прививке от размещения средств и активов вне России. Закрепляющая доза будет сделана на днях. <…> Прививка чисто профилактическая, поскольку все, кто хотел купить и имел возможность для покупки, давно это сделали. Другое дело, что умников, оформлявших активы на себя или компанию, оформленную на свое имя, не так много. В основном все шли проторенной дорожкой через офшоры. В любом случае, ЕС нужно сказать огромное спасибо, потому как практической ценности от данного решения для Европы никакой. Или Урсула на умных щах предполагает, что те, кто лишены возможности заиметь недвигу в ЕС, пойдут с вилами на Кремль?»

«Мейстер» считает, что возврат к прежним отношениям с ЕС невозможен:

«Проблема европейских санкций, которые все чаще приобретают откровенно комедийный характер, "назначая" виновными банкиров и журналистов вперемешку с деятелями культуры, даже не столько в их хаотичности и нерациональности, сколько в том, что будучи один раз введенными, они не могут быть в рамках нормальной процедуры отменены – просто потому, что накопленный градус взаимной неприязни не даст этого сделать. Слишком для большого количества людей это будет означать необходимость публичного признания собственных ошибок, на что и в обычных условиях мало кто способен. Это все – аргумент в пользу утверждения, что мир изменился безвозвратно: никакая нормальная коммерческая деятельность, политический и культурный обмен с Евросоюзом на фоне этой истерики больше невозможны, и для исправления этой ситуации потребуются годы, если не десятилетия, за время которых изменится и экономический базис отношений, похоронив саму возможность их возобновления "как раньше". Они будут, конечно. Но вот какими – не предскажет никто, и сильнее всего на происходящую трансформацию работают именно ревнители "наказания России в целях поддержания миропорядка, основанного на правилах"».

