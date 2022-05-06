Телеграм: Русская ответка на шестой пакет
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её санкции
Во вторник Владимир Путин подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Документ запрещает совершать сделки с попавшими под российские санкции юридическими и физическими лицами и подконтрольными им организациями. Запрещено осуществлять финансовые операции, выгоду от которых получают лица, которые находятся под российскими санкциями, в том числе исполнять обязательства по уже заключенным договорам.
В среду был опубликован указ президента России «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами». Коммерческие компании получили право возвращать долги в рублях.
Певица Ольга Кормухина злорадствует:
«Ну что, "партнеры" дорогие! За что боролись, на то и напоролись, гласит народная мудрость. Раньше вы печатали и нам впаривали свою бумагу зеленую. Ну так теперь дайте и нам попечатать! У нас тоже станочек есть. Да мы не против, чтоб у всех станочки такие заработали. Нам-то что? У нас к бумаге реальные богатства прилагаются. А у вас что? Ваши лгбт-блм-демократические ценности? Не! Спасибо! Мы как-нибудь сами, по старинке, так надежней. И дешевле, однако!»
«EMI - Everyday Market Investments» считает появление указов своевременным:
«Вот и РФ явилась на войну с Западом. <…> Надо отдать должное, выдержка у нашего правительства на высоте. Не палят из напалма, как запад, а достают Указ, когда надо показать козырь. В ЕС бурно обсуждают 6-й пакет с эмбарго на нефть, говорят, к 9 мая оформят, в ответку сразу прилетит. И совсем эпично будет, если в список контрсанкций попадет Украина, это сложно даже описать, какой угар в ЕС будет».
«Fritzmorgen» называет указы долгожданными:
«Все долго ждали, когда же Россия начнет вводить серьезные контрсанкции в ответ на санкции Запада. До сих пор в ответ на западную экономическую агрессию мы вели себя крайне миролюбиво (разве что ввели зеркальный запрет на полеты западных авиакомпаний над Россией). Но все имеет пределы, и вскоре ситуация может измениться. Возможно, европейцы будут страдать не только от собственных санкций против России, но и от наших контрсанкций».
«Всевидящее око» ждет списков тех, кто попал под российские ответные санкции:
«Все предыдущие действия России были направлены, в первую очередь, на укрепление собственной безопасности и позиций под международным давлением. И это было, безусловно, правильно. И особенно выгодно смотрелось на фоне того, как западные страны кинулись воодушевленно стрелять себе в ноги, лишь бы России навредить. А вот теперь мы наконец видим то, что можно назвать "экономической контратакой". Ждем, конечно, списков, по которым будут санкционировать, чтобы понять масштабы и подробности. Но даже текст указа уже о многом говорит. Особенно обращают на себя внимание пункты об исполнении обязательств по уже заключенным сделкам и о поставках ресурсов».
«Мадам Секретарь» полагает, что российские контрсанкции станут болезненными для стран Запада:
«Контрсанкций России выглядят достаточно жесткими. Ведь Россия, обладая всей таблицей Менделеева, может диктовать свои условия всем мировым потребителям. Россия поставляет ресурсы, необходимые буквально для всего: от производства шин до полупроводников, плюс сельское хозяйство, удобрение – все это критично для мирового хозяйства. Россия своими конрсанкциями может легко разрушить цепочки поставок крайне важного сырья и обрушить целые мировые отрасли, а это поставит под угрозу технологическое доминирование Запада. <…> В тактическом плане это очень сильный механизм, который усилит позиции России, но стратегически все страны будут более активно искать способы, как стать менее зависимыми от поставок из России. Единственный путь для Европы и США тут вернуться к неоколониальной политике по отношению к Африке и Латинской Америки. Запад захочет снова активно участвовать в африканских делах и вернуть себе контроль над ресурсами в бывших колониях».
Европа и её пакет #6
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по шестому пакету антироссийских санкций. В них предусмотрен постепенный отказ Евросоюза от закупок российской нефти, отключение от системы SWIFT Сбера и еще двух банков, запрет вещания в ЕС трех российских каналов и персональные санкции против физлиц. Договориться о принятии шестого пакета пока не получается, поскольку многие страны не готовы отказаться от российских энергоносителей.
«Банкста» отмечает, что на фоне обсуждения новых санкций европейские страны стали покупать больше российского газа:
«Еврокомиссары педалируют новый пакет санкций против России, при этом заявки европейских потребителей на поставку российского газа через Украину подскочили на 43%. Не исключено, что другие европейские страны заказывают дополнительный газ, чтобы втридорога продавать его реверсом своим же партнерам по Евросоюзу – Болгарии и Польше. Напомним, что с конца апреля "Газпром" прекратил продажи болгарскому "Булгаргазу" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях».
«Графономика» подчеркивает, что антироссийские санкции дорого обходятся их инициаторам:
«Пока все внимание политиков Европы приковано к войне на Украине, снабжению этой страны оружием и деньгами, финансовая система ЕС летит в пропасть. Обслуживание греческого долга подорожало за год в 6,5 раз: доходность бондов взяла планку 3,4%, и это при инфляции в стране 8,9%. За десятилетие Греция так и не решила своих долговых проблем, и недалек тот день, когда инвесторы будут закладывать в стоимость бондов инфляцию+риск, а это значит выход на двузначную доходность. При отношении долга в ВВП 200% такие доходности – прямой путь к дефолту, скрытому (реструктуризация) или явному. Если десятилетие назад ЕС был финансово сильным и относительно сплоченным, то сейчас возможности купировать надвигающийся долговой кризис – нет. Дефолт Греции – станет первой костяшкой домино, который потянет за собой череду дефолтов – следующие Испания и Португалия. Если свалится Италия, то будут большие проблемы и у Франции. Долговой кризис очень быстро переключит внимание политиков с Украины на внутренние проблемы».
«Германология» пишет, что немцы начали о чем-то догадываться:
«Согласно данным мюнхенского Института экономических исследований, большинство немецких компаний не могут обойтись без поставок товаров из России, Белоруссии и Украины. Среди промышленных предприятий только 13,8% способны быстро найти альтернативу российским, белорусским и украинским поставкам. 43,4% в принципе могут заместить, но не очень быстро и только частично. 16,3% говорят, что поставки из других источников слишком дороги и неоправданны с экономической точки зрения. Еще 13,8% вообще не имеют никаких альтернатив. В оптовой торговле ситуация еще хуже. Там только 7,4% компаний имеют надежные альтернативные источники поставок».
«Антискрепа» комментирует информацию о том, что Евросоюз включил в шестой пакет антироссийских санкций запрет на сделки с недвижимостью для россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих ВНЖ в странах-членах ЕС или в Швейцарии:
«Мы уже не раз писали о сделанной прививке от размещения средств и активов вне России. Закрепляющая доза будет сделана на днях. <…> Прививка чисто профилактическая, поскольку все, кто хотел купить и имел возможность для покупки, давно это сделали. Другое дело, что умников, оформлявших активы на себя или компанию, оформленную на свое имя, не так много. В основном все шли проторенной дорожкой через офшоры. В любом случае, ЕС нужно сказать огромное спасибо, потому как практической ценности от данного решения для Европы никакой. Или Урсула на умных щах предполагает, что те, кто лишены возможности заиметь недвигу в ЕС, пойдут с вилами на Кремль?»
«Мейстер» считает, что возврат к прежним отношениям с ЕС невозможен:
«Проблема европейских санкций, которые все чаще приобретают откровенно комедийный характер, "назначая" виновными банкиров и журналистов вперемешку с деятелями культуры, даже не столько в их хаотичности и нерациональности, сколько в том, что будучи один раз введенными, они не могут быть в рамках нормальной процедуры отменены – просто потому, что накопленный градус взаимной неприязни не даст этого сделать. Слишком для большого количества людей это будет означать необходимость публичного признания собственных ошибок, на что и в обычных условиях мало кто способен. Это все – аргумент в пользу утверждения, что мир изменился безвозвратно: никакая нормальная коммерческая деятельность, политический и культурный обмен с Евросоюзом на фоне этой истерики больше невозможны, и для исправления этой ситуации потребуются годы, если не десятилетия, за время которых изменится и экономический базис отношений, похоронив саму возможность их возобновления "как раньше". Они будут, конечно. Но вот какими – не предскажет никто, и сильнее всего на происходящую трансформацию работают именно ревнители "наказания России в целях поддержания миропорядка, основанного на правилах"».
Украина и её территория
На освобожденных российской армией территориях Украины налаживается мирная жизнь. Российские военные, общественные деятели и депутаты помогают восстанавливать инфраструктуру и раздают гуманитарную помощь.
«РосСкандал» пишет, что в городе Волноваха Донецкой народной республики заработал детский сад «Теремок»:
«"Теремку" сильно досталось от Зеленского – ВСУ разнесли артударами крышу и выбили все окна, садик не работал более 2-х мес. Но пришли плохие русские и все починили! Вот такие звери! А если серьезно, то такие вот "Теремки" – это лучший ответ на вопрос, что Россия делает в Донецке и на Украине. ОТКРЫВАЕТ ДЕТСКИЕ САДЫ! Не сало-фюрер Зеленский их открывает! Не Байден, не Макрон и не Гитлер. А русский солдат. Так было. Так есть. Так будет».
«Херсонский Вестник» пишет о поступающей из России гумпомощи:
«Российские военнослужащие доставили мирным жителям Харьковской области гуманитарную помощь – людям привезли консервы, сахар, воду и другие товары первой необходимости. В первую очередь гумпомощью обеспечили семьи с детьми. Кроме того, больницам населенных пунктов Харьковской области передали необходимые медикаменты».
На этой неделе освобожденные территории с рабочей поездкой посетили первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Андрей Турчак рассказывает:
«Сегодня в Мариуполе работает уже 9 гумцентров "Единой России", чтобы жители города могли получить помощь там, где им удобнее. Вместе с 1-м замглавы Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко и Главой ДНР Денисом Пушилиным заехали в наш первый центр, открытый в марте в бывшем супермаркете "Метро". Поговорили с активистами МГЕР и Волонтерской роты. Поблагодарили ребят за работу. Ежедневно в этом центре получают помощь около 4 тысяч человек. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости. Здесь же люди получают продуктовые наборы, хлеб, воду и горячее питание. Здесь же волонтеры помогают им найти пропавших родственников. На днях здесь начали работать представители Следственного комитета РФ. Они принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах военных преступлений, совершенных украинскими нацбатами».
«АДЕКВАТ Z» рассуждает о начале работы банка:
«Не очень замеченным прошел сюжет: на освобожденную Херсонщину заходит южноосетинский Международный расчетный банк, который планирует запустить в области две с лишним сотни своих отделений. Что здесь стоит принять во внимание. Банковское обслуживание освобожденных территорий – один из важнейших элементов налаживания там нормальной местной жизни. И теперь становится яснее, как именно эта задача будет решаться по крайней мере на первых порах: похоже, перспектива МРБ может далеко не ограничиться одной Херсонщиной. Места укробанкам на освобожденной территории понятным образом нет – но их инфраструктура и кадры прекрасно могут быть применены к делу, и планы по количеству отделений именно отсюда. Набор доступных операций, надо полагать, будет расширяться шаг за шагом по мере перезапуска экономики и вообще жизни».
«Азовсталь» и её заложники
В Мариуполе украинские боевики, засевшие на «Азовстали», предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства. Представитель штаба операции по освобождению предприятия сообщил, что нацисты готовы отпустить 15 заложников за тонну продуктов и лекарств.
«Мюсли вслух» посчитали, во сколько нацисты оценивают жизнь одного украинца:
«"Азов" потребовал за каждые 15 покидающих бомбоубежище мирных жителей тонну продовольствия. Ничего удивительного: торговля заложниками – любимое занятие террористов. Но любопытна такса: если мерить в сантиграммах, то получается 666,666 за каждого освобожденного. Так и тянет дьяволопоклонников к числу зверя».
Канал «Ансимов Z» отмечает, что своим предложением нацисты продемонстрировали, что понимают, кто в этом конфликте защищает мирных украинцев:
«Азовцы предлагают русским махнуть мирняков на лекарства, потому что все понимают – мариупольский мирняк, не желающий умирать за Украину, ближе и нужнее русским, чем азовским уберменшам. Чего нельзя было бы сказать, если бы сторонами подобной ситуации были красноармейцы и германские нацисты».
«Медведь» подчеркивает, что российская сторона продолжает создавать гуманитарные коридоры:
«К слову, сегодня для выхода мирных жителей с 8 до 18.00 объявлен гуманитарный коридор. Но наци из "Азова", действующие аналогично террористам ИГИЛ, не отпустят людей».
«Темник» интересуется реакцией Запада:
«Статус гражданских лиц на "Азовстали" окончательно прояснился. Засевшие в подземельях боевики "Азова" сообщили, что больше не будут никого отпускать из соображений гуманизма. Теперь эти люди – обменный фонд. Пока озвучены расценки 15 человек за тонну продуктов и необходимые медикаменты. Какие еще нужны доказательства того, что удерживаемые гражданские – заложники? До сих пор они исполняли функции живого щита. Теперь стали валютой. Ждем обратно генсека ООН, который, наверное, охотно примет участие в подобной торговле людьми. Тем более, что гуманизм в принятии выдвинутых условий очевиден. Если не дать нацикам в норах провизии, они этих людей ведь просто съедят, зная, что и Запад, и бандеровская мораль людоедство им не просто простят, но даже могут объявить подвигом».
«АнтиДеZа» публикует фото российского солдата, раздающего украинским детям конфеты, и комментирует предложение украинских боевиков выкупить у них заложников:
«Но вы не путайте, это не террористы, взявшие заложников, а героические защитники, прикрывающие мирное население от кровожадных оккупантов, которых фотограф с риском для жизни поймал на снимке выше».
Одесса и её годовщина
2 мая в России отметили печальную дату – в этот день восемь лет назад украинские нацисты сожгли заживо в одесском доме профсоюзов мирных одесситов, протестовавших против очередного майданного переворота.
«ИнформБюро-ЮФО» вспоминает погибших:
«2 мая 2014 года в Одессе произошла страшная трагедия. Людей сжигали заживо… и добивали. В тот день нацистами было убито 48 мирных граждан. Из них 7 женщин. 30 человек отравилось газом. 6 человек погибло от ожогов. 10 разбились насмерть, выпрыгивая из окон с верхних этажей. Всего в больницы в тот день обратилось за помощью 220 человек. Никто из нацистов за это до сих пор не ответил. Нацисты до сих пор издеваются над родственниками убитых и оскверняют могилы. Об этом важно знать. Важно это не забыть».
«ЛикбеZ IGCP» публикует результаты экспертизы тел погибших, которые были засекречены украинскими следователями:
«В 2015 г., в первую годовщину Одесской бойни, Международная Группа информации по преступлениям против личности (IGCP) опубликовала официальные заключения судебно-медицинской экспертизы тел погибших 2 мая 2014 г. в Одессе. Эти экспертные заключения были подготовлены в Одесском областном бюро судебно-медицинской экспертизы в период с 5 по 19 июня 2014 г., однако были засекречены властями Украины. В апреле 2015 г. электронные копии заключений судебно-медицинской экспертизы тел погибших 2 мая были переданы в распоряжение IGCP источником, близким к украинскому следствию. В публикуемых заключениях судебно-медицинской экспертизы представлены данные о 48 погибших людях в ходе событий 2 мая 2014 г. Сегодня мы повторяем эту публикацию».
«Доктор Z прописал» подчеркивает, что преступники остались ненаказанными:
«Восемь лет со дня трагедии в Одессе. Тогда, 2 мая 2014 года, поначалу было трудно поверить в происходящее. Но очень быстро стало понятно, что нет, это реально происходит. Фото и видео, на которых люди пытаются выбраться из горящего здания... Фото и видео, на которых к тем, кто все же выбрался, подбегают с палками и бьют наотмашь... Фото и видео с глумливыми комментариями из сгоревшего здания, где остались тела десятков сгоревших и задохнувшихся людей... Восемь лет, за которые не было сделано ничего, чтобы привлечь виновных к ответственности».
Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич отмечает, что Запад не осудил преступление нацистов:
«Никакого международного осуждения "одесской Хатыни" не последовало, равно как и наказания для реальных виновников. Запад, по сути, узаконил преступления украинской власти и националистов в Одессе в мае 2014 года. Но никто не забыт и ничто не забыто! Виновные должны и обязательно будут наказаны! Вся украинская фашистская власть: и те, кто отдавал приказы, и те, кто их исполнял, заплатят за содеянное!»
Историк Александр Дюков в своем канале «Дюков. Историк-рационализатор» отмечает, что МИД России восемь лет безуспешно пытался достучаться до Запада:
«Очень показательное чтение выложила Мария Захарова – заявления МИД России о трагедии 2 мая. Из года в год, начиная с 2014 г., МИД России кричит мировому сообществу: массовое убийство не расследуется! не расследуется! преступники безнаказаны! Да повлияйте хоть как-то на ваших подопечных. И – молчание. Молчание. Нет такой проблемы. Погибло четыре десятка человек жуткой смертью – ну так они на неправильной стороне истории были. Я сам видел оловянные глаза западных политиков и правозащитников, когда им рассказываешь о преступлениях Киева. Но даже не видя этого лично – все было абсолютно понятно. Главное, что благодаря 2 мая осознали в России – если нас убьют, то это останется безнаказанным. На нас права человека не распространяются. Промолчат все. Защититься мы можем только сами».
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