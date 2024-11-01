Телеграм: Плюс Селидово и Тбилиси, минус «Томагавки» и «Фольксваген»
Наступление России в ДНР и мечты Зеленского о «Томагавках» на фоне парламентских выборов в Грузии и грядущих президентских выборов в США стали главными событиями уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Наступление России в ДНР
Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль стратегически важного города Селидово в ДНР и об освобождении еще нескольких населенных пунктов.
«RusPanorama новости» объясняет, почему это очень важно:
«Российские войска заняли более 250 кв. км на Донбассе – крупнейший успех с 2022 года. По данным The New York Times, в октябре 2024 года российские войска достигли самых значительных территориальных успехов с лета 2022 года. Под постоянным давлением украинская оборона ослабла, и российские силы заняли более 160 кв. миль (257 кв. км) земли, включая стратегически важные города Угледар и Селидово. Эксперты отмечают, что эти достижения обеспечат защиту флангов российской армии перед планируемым наступлением на Покровск – ключевой логистический узел нацистов на Донбассе. Который, впрочем, удержать нацисты явно не надеются».
«Z-PolitWera» пишет о причинах неудач ВСУ:
«Массовые потери личного состава и территорий ВСУ связаны с непрофессионализмом, крайне слабым уровнем оперативно-тактического и стратегического командования, которое напропалую разбрасывается жизнями подчиненных. Такое мнение высказал капитан ВСУ в запасе под псевдонимом Arty Green. Он поведал, что на ряде направлений преимущество ВС РФ в численности войск может доходить до показателя 9:1, в количестве расходуемых боеприпасов – 3:1. <…> "С Селидово повторяется история, которая была еще в Лисичанске. Укрепрайон охватывался с флангов, и мы оставляли его без боя, противник заходил на наших пятках. Затем аналогично было с Бахмутом, Авдеевкой и другими городами. Это одни и те же грабли, по которым бегает оперативное командование, что говорит об управленческом провале"».
«338» ждет восстановления мирной жизни на освобожденных территориях:
«Освобождение с минимальными по сравнению с другими населенными пунктами Селидова дает надежду на относительно скорое возвращение города к мирной жизни. Разумеется, если фронт дальше будет двигаться на запад, и обстановка позволит перезапустить производственные мощности агломерации. Не будем забывать о практике шефской помощи освобожденным районам, городам и предприятиям. А потому с интересом будем следить, кто возьмет шефство над Селидово: практика уже наработана, механизмы отработаны, опыт восстановительных работ накоплен. С тем объемом урона, который получила инфраструктура города в ходе боевых действий, восстановление жилплощади, образовательных учреждений и административных зданий может быть реализовано в относительно короткие сроки».
«Вестовой||Дикое поле» рассказывает про забавный фейк украинской пропаганды:
«Бандеровское ИПсО – это смесь дебилизма и шизофрении... Каналы распространяют информацию, как лихо под Селидово уже взяли в плен северокорейца, но есть нюанс, им внезапно оказался южнокорейский актер, звезда сериала "Игра в кальмара"».
«Оперативно об Украине» предвкушает наши новые победы:
«Вокруг Курахова пошло спрямление линии фронта. Кое-где остаются очаги сопротивления, но ничего серьезного уже нет. Кураховское водохранилище зачищается с севера, а с юга за спрямление фронта под Новоукраинкой и Богоявленкой отвечает группировка "Восток". Хорошие варианты для ВСУ в этом районе заканчиваются. Войска РФ не двигаются вперед без авиации. Сначала ФАБы, потом пехота. Гарнизон ВСУ в Курахове может только наблюдать, как вокруг него стягивают кольцо. Огрызаться сил все меньше. Если будет отдан приказ отступить (а он, вероятно, вскоре поступит), то велики шансы взять Курахово тепленьким и целым, как Селидово и Новогродовку».
Мечты о «Томагавках»
New York Times раскрыла часть секретного приложения «плана победы» Владимира Зеленского. Выяснилось, что глава Украины запрашивал у западных партнеров ракеты «Томагавк» с дальностью стрельбы более 2400 километров.
«Пинта разума» считает, что это Зеленский сделал напрасно:
«Более убедительной просьбы Киева к США явиться на прямую войну с Россией сложно представить. Разумеется, Вашингтон в нынешних условиях ответит "нет". Но также возьмет на заметку степень отмороженности Зеленского, который готов спасать свою политическую карьеру и жизнь даже путем существования Соединенных Штатов. Поэтому по нынешнему украинскому лидеру следующая американская администрация будет предпринимать какое-то капитальное решение. В том смысле, что Зеленский своей политической неадекватностью и желанием спасти себя путем большой войны между НАТО и Россией (а она безо всяких сомнений будет ограниченной ядерной) начинает представлять для США угрозу их безопасности. Поэтому его лучше заменить на более адекватного политика, готового начать с Москвой диалог о перемирии за счет территориальных уступок. И здесь вопрос уже к Зеленскому: согласится он уйти на политическую пенсию по-хорошему, или американцам придется выносить его вперед ногами? Первый вариант для Вашингтона предпочтительнее (меньше имиджевых издержек). Но и второй – тоже довольно привычен. Вообще же верный маркер того, что США всерьез готовы к переговорам – это исчезновение Зеленского. Неважно, политическое или физическое».
«Мюсли вслух» объясняют:
«Поведение Зеленского и его безумные планы можно объяснить синдромом старухи из сказки Пушкина о "Рыбаке и рыбке". Этапы ракетного взлета карьеры паренька из Кривого Рога: актер комедийного жанра из олигархической обслуги – лидер немаленького государства – человек, о котором говорит весь мир, и чью надетую один раз вышиванку продают на аукционе за 100 тыс. долларов – нелегитимный президент, у которого масса проблем на фронте и внутри страны, когда даже неприлично пухлый банковский счет не спасает от неприятных ощущений в загривке. Прибавьте к этому отсутствие основных политических навыков, формируемых у серьезных мировых лидеров десятилетиями, начиная с образования и первых лет карьеры. Они просто не успели появиться у Зеленского в силу стремительного скачка из ниоткуда на авансцену мировых подмостков. А еще ему очень страшно за свою дальнейшую судьбу, которая перед ним сейчас рисует три пути, как у известных диктаторов прошлого: изгнание (Батиста), казнь (Муссолини), самоубийство (Гитлер). Какая психика выдержит это? Отсюда и появляются сумасбродные идеи насчет "Томагавков", которые даже лепших друзей бандеровцев из-за океана заставляют напрячься».
«Логи внутренних диалогов» подчеркивают, что США меньше всего заинтересованы в том, чтобы после проигрыша Украины «Томагавки» достались России:
«Украина – это самоисчерпывающееся об Россию образование, которое не должно в итоге, по логике Штатов, оказаться на нашей стороне. Уж тем более – вместе с оружием западного мира. <…> Томагавки тут ни зачем не нужны – Украина находится на исчерпании своего жизненного цикла как полезного инструмента, а ввязываться или нет в прямую конфронтацию с Россией западному миру – это США будут решать самостоятельно, а не по советам смешных дяденек в оливковом прикиде».
«Мейстер» пишет, что Зеленский обиделся:
«Зеленский, говорят, оскорбился на слив "партнерами" секретной части "плана победы" той самой, где про "Томагавки". На наш взгляд, лучшей иллюстрации неадекватности украинского политического руководства и лично Зе просто нет. Можно быть уверенным на 100%, что "партнеры" в лице НАТО на всякий случай сами по неофициальным каналам довели информацию о происходящем до сведения России, чтобы не дай бог в Москве не решили, что кто-то из НАТО каким-то боком эту идею одобряет, или, тем более, инициирует. Но уровень ядерной стратегии и соответствующей дипломатии в данном случае явно не для умов того калибра, что демонстрирует украинское руководство. Поэтому в ответ на нормальные действия больших игроков по сокращению вероятности ядерного столкновения лучшее, что в Киеве могли придумать, это обидеться».
Политолог Юрий Баранчик считает, что Зеленскому лучше бы не наглеть:
«Если тебе уже полгода отказывают во всем, то пора бы задуматься. Но, кажется, Зе на это не способен. По всей видимости, в США серьезно восприняли заявления российской стороны (публичные и нет) насчет готовности передать ракеты третьим лицам тоже, если США провернут подобное с Украиной. В этом случае уберечься от прямого конфликта становится практически невозможным, и вполне понятно, почему Вашингтон не хочет сейчас вовлекаться в драку: чем бы ни кончился конфликт США/НАТО и России, а в выигрыше окажется Китай. Ключевой задачей Вашингтона в ближайшем будущем будет сохранять контроль над режимом Зе, чтобы тот воевал и дальше в нужном США формате: истощая Россию, но так, чтобы без рисков. Зе, конечно, может взбрыкнуть, особенно в измененном состоянии сознания. Но это не продлится долго – зачистить всю киевскую верхушку приставленные к Зеленскому на такой случай люди смогут за пару часов, а за это время из Лондона прилетит новый атаман Залужный. Или кто угодно еще».
Парламентские выборы в Грузии
В субботу в Грузии состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция и президент Саломе Зурабишвили объявили результаты выборов сфальсифицированными и призвали к массовым протестам.
«Темник» не верит в возможность цветной революции в Грузии:
«Не просматриваются сразу несколько необходимых компонентов. Прежде всего, Майдан – мероприятие дорогое. Участников надо привлечь – навербовать, привезти, постоянно мотивировать, кормить, развлекать, накачивать стимуляторами, обогревать и т.д. Украинский шабаш спонсировал альянс известных украинских олигархов. В Грузии такой профсоюз по-настоящему крупных собственников отсутствует. Далее – протестующим необходимо доминирование в медиапространстве, в эфире ТВ-каналов. Условие снова не выполнено. Майданные массы необходимо координировать в режиме 24/7. И это невозможно без разворачивания полноценных штабных структур. В Киеве полноценный штаб был развернут непосредственно по соседству с местом действия и был обеспечен всеми необходимыми профессиональными кадрами и системами коммуникации. Подобной инфраструктуры и мощностей в Грузии замечено не было. Ну, и наконец – паралич власти. Это то, что имело место в Киеве, и чего нет в Тбилиси. То, что мы видим, что торжествующие "мечтатели" в возбужденном состоянии периодически заскакивают в офисы оппозиционеров с целью проведения "сеансов самоутверждения". При таких раскладах невозможно реально организовать ни штаб протестов, ни тем более реального гражданского противостояния. Максимум – чисто символические, карнавально-ритуальные митинги».
«Безграничный аналитик» объясняет, почему анонсированный грузинской оппозицией майдан не состоялся:
«Прежде всего, Евросоюз не совсем един в своем отношении к Грузии. Определенную сумятицу внес визит Орбана в Тбилиси, который слегка погасил накал страстей. Кроме того, различные группы влияния в Брюсселе сейчас рассматривают разные варианты развития событий. В том числе и такой простой и практически бесплатный, как шанс договориться с "Грузинской мечтой", если мосты не будут окончательно сожжены. Ведь если так разобраться, Иванишвили и его партия не делали никаких заявлений, показывающих, что они собираются идти в объятия России. Совсем нет, многократно подчеркивалось, что евроинтеграция остается важным направлением для грузинской внешней политики. Просто "Грузинская мечта" не хочет выполнять никакие требования ЕС ради того, чтобы грузин в очередной раз похвалили европейские бюрократы и ничего не дали взамен. Если торг будет предметным, партия Иванишвили вполне может стать договороспособной для Запада. Кроме того, шансы на свержение "Грузинской мечты" из-за оппозиционных выступлений очень малы. Судьбы Януковича и Лукашенко наглядно показывают, какой именно вариант предпочтительнее. И нет никаких сомнений, что правящая партия в Грузии при необходимости быстро задействует "силовой сценарий". Зачистят политическое поле быстро, жестко и бескомпромиссно».
«Парламент с кнопкой» полагает, что населению Грузии майдан не нужен:
«Большинство грузин не очень-то разделяют западные ценности, а хотят сконцентрироваться не на идеологии, а на развитии своей страны после долгих лет политического бардака. На самом Западе от результатов морщатся, но к прямым протестам не призывают. Посмотрим, удастся ли Зурабишвили собрать на площадях большое количество людей. Против нее играет статус экспата – Зурабишвили не родилась в Грузии, а приехала на историческую родину из Парижа. Такой бэкграунд легко можно обернуть в ярлык западного наймита и холуя, в последнее время грузины довольно ревностно начали относиться к суверенитету. И оппозиционные партии, и сама президент могут сколько угодно объявлять бойкоты, Грузия – парламентская республика, поэтому президент в ней скорее носит представительские функции. Работе нового парламента это никак юридически помешать не может».
«Системный пестицид» комментирует реакцию Запада:
«Реакция представителей западных стран и организаций, которые давили на грузинское общество последние несколько месяцев и сами создавали поляризацию, весьма сдержанна. Они пока не спешат вслед за оппозицией во главе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили не признавать выборы. Судя по всему, на Западе решили занять выжидательную позицию и дождаться конкретных действий оппозиции во главе с Зурабишвили, которой не удалось создать массовый протест сразу после объявления результатов выборов».
«Всевидящее око» подчеркивает, что некоторых жизнь ничему не учит:
«Грузинская оппозиция, которая прямо сейчас сколачивает массовый протест в Тбилиси, заявила, что не намерена вступать в переговоры ни по каким вопросам, кроме новых выборов, которые они хотят провести, после ни много ни мало, ввода в страну контингента НАТО. Так на примере грузинской оппозиции мы видим, что адептов Запада чужой плохой пример ничему не учит. Куда привели категорический отказ от переговоров и призывы войск НАТО Украину – мы все прекрасно видим. И победившая на выборах "Грузинская мечта" тоже видит, потому и пытается соскочить с этого поезда, несущегося в пропасть. Но оппозиционеры, движущиеся в ЕС, твердо намерены всю Грузию в самоубийственный вагон все-таки затолкать и угробить».
Президентские выборы в США
Президентские выборы в США назначены на 5 ноября, но досрочное голосование уже идет.
«One Big Union» пишет, что выборы проходят буквально с огоньком:
«В Вашингтоне и Орегоне неизвестные подожгли урны для голосования. Вчера ночью в Портленде, штат Орегон, загорелась уличная урна, где избиратели оставляют почтовые бюллетени для голосования. Внутри была установлена порошковая система пожаротушения, она сработала, но были повреждены 3 из 411 бюллетеней. Аналогичный пожар через несколько часов начался в урне в Ванкувере, штат Вашингтон. <…> На прошлой неделе был подожжен почтовый ящик возле почтового отделения в Финиксе, штат Аризона, в результате чего было повреждено неизвестное количество бюллетеней».
Американист Малек Дудаков отмечает, что демократы уже начали искать виноватых на случай поражения Камалы Харрис на выборах:
«Многие хотят сделать крайним Байдена, особенно в контексте его последних заявлений с оскорблениями в адрес неугодных избирателей. Другие возлагают вину на Тима Уолца, очень слабого напарника Харрис. Достанется и электорату, который назовут расистами и сексистами. Под удар критики попадут и диаспоры – например, мусульмане в Мичигане, которые нынче поддерживают Трампа. Или поляки, кому оказалась не близка отчаянная милитаристская риторика Харрис по украинской повестке. Заодно демократы уже вовсю проводят "военные игры" и учения, заранее готовясь к возможности победы Трампа. Например, они моделируют поведение Вашингтона, если после выборов вспыхнут масштабные беспорядки против Трампа с участием боевого крыла Демпартии – БЛМ и "антифа". От Пентагона будут требовать бойкотировать призывы Трампа задействовать военных для наведения порядка на улицах американских мегаполисов. Так, чтобы погромы затянулись и ударили по рейтингам новоиспеченного президента, который не может справиться с хаосом в стране».
«Talks of America» отмечает, что с такими сторонниками, как у Трампа, и врагов не нужно:
«Недавно Дональд Трамп провел предвыборный митинг в Нью-Йорке. Одним из выступающих на разогреве там был комик Тони Хинчклифф. В какой-то момент он потерял чувство меры и назвал Пуэрто-Рико "островом мусора, плавающим посреди океана". <…> Беспартийная пуэрториканская группа составила письмо, призывающее своих членов выступить против Трампа в день выборов. Также крупнейшая газета Пуэрто-Рико официально поддержала на выборах Камалу Харрис, а бывший губернатор острова раскритиковал Трампа. <…> В полноправных американских штатах живет немало пуэрториканцев, обладающих правом голоса на президентских выборах. Причем некоторые из этих штатов колеблющиеся. Так, 21% всех пуэрториканцев (около 1,2 млн человек) живет во Флориде, составляя около 5% населения штата. Флорида в этом году не является колеблющейся на президентских выборах, но там идет достаточно острая борьба за сенатское кресло. Что еще важнее, примерно 500 тыс. пуэрториканцев живут в Пенсильвании – важнейшем штате президентских выборов – составляя около 4% от всего населения штата».
«Мышь в овощном» комментирует новость о том, что кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс выступил против войны с Россией:
«Мы бы не стали спешить с примеркой на Дэвида Вэнса венка миротворца. То, что он "не хочет войны с Россией", вовсе не означает, что он хочет для нашей страны мира. В США многие не хотят воевать с нашей страной. В смысле – не хотят воевать с ней сами, подвергая Америку неизбежным рискам, и предпочитают использовать для этого чужие руки. Которые не жалко, ведь, как считают в Вашингтоне, ядерный взрыв в Европе для американцев не страшен».
Политолог Мария Сергеева выдвигает версию о причинах снижения популярности Камалы Харрис:
«У меня родилось довольно не политологическое, но, как мне кажется, интуитивно правильное предположение, почему Камала теряет в рейтингах, несмотря на всю работу медиа машины Демпартии. Теряет, в том числе, в среде афроамериканцев и латиноамериканцев, которые должны быть за нее. Дело не только в том, что у нее вообще нет содержания, она провалила ряд интервью, а прессухи вообще не дает. И не в проблеме мигрантов, отнимающих у тех же "цветных" рабочие места. Все это слишком очевидно и рационально. Дело в том, что несмотря на всю пропаганду, Америка не готова голосовать за женщину во главе государства. Такое не особо считывается социологами – ведь это социально неодобряемый ответ. Но граждане США в этом вопросе довольно консервативны. Это у нас со времен революции мужчины и женщины работали на равных. А там в 70-е годы женщины боролись за право работать на тех же должностях, что и мужчины. И фильм про Москву слезам не верит с женщиной-директором завода смотрелся там нереально продвинутой фантастикой. И те самые цветные – также весьма консервативные в этом смысле люди. За цветного президента-мужчину страна готова всегда проголосовать. А вот женщина, еще и в сложные времена… справится ли она с кризисом, сможет ли отстаивать интересы с Путиным или Си Цзиньпином, вести торг с саудитами… Тем более, что дама наша не с низов весь путь прошла, а из довольно привилегированной семьи. Думаю, ей весь этот поддерживающий шоу-биз и Голливуд только вредят, подчеркивая, что персонаж далековат от народа».
Закрытие заводов в Германии
Volkswagen намерен ради экономии закрыть как минимум три завода в Германии, сократив десятки тысяч рабочих мест, сообщили СМИ со ссылкой на совет директоров компании.
«Доктор Z прописал» ожидает, что во всем, как обычно, обвинят Россию:
«Штат компании в Германии насчитывает 300 тысяч человек. Концерн за все 87 лет существования ни разу не закрывал заводы в Германии. А вообще под угрозой закрытия находятся десять площадок, обслуживающих основной бренд компании. У властей Германии уже наверняка готово объяснение происходящему. Проблемы в экономике страны немецкие чиновники связывают с Россией. Не всегда, конечно, но часто. Решению проблем это никак не помогает, разумеется. Но да кого это остановит».
«Папочка канцлера» предсказывает, что падение автогиганта вызовет кризис в смежных отраслях:
«Согласно исследованию Prognos, кризис концерна и волна сокращений могут вызвать в стране эффект домино. А ведь в автомобильной отрасли страны суммарно задействованы более 900 тыс. жителей. Предсказывают, что последствия автомобильного упадка могут коснуться машиностроения и сталелитейной промышленности. Поиграли в бизнес (и политику) – и хватит».
«АДЕКВАТ Z» напоминает:
«По своему девяносто второму году мы хорошо знаем, как выглядит каскадный эффект от остановки промышленности выше и ниже по производственным цепочкам. Знаем и социальные последствия: кто в уличную торговлю, кто в бандиты, кто на панель, кто на кладбище. Знаем – и не сомневаемся, что одинаковые причины влекут одинаковые следствия. <…> Кооперация в автомобилестроении – это спрут о тысячах щупалец. И всему этому спруту, в центре которого "Фольксваген", сейчас придется либо судорожно искать себе нового головного заказчика на безвозвратно выпадающие объемы спроса, либо, что вероятнее, пропорционально ужиматься в производстве, заказах дальше по собственным производственным цепочкам, ну и персонале, конечно. Поэтому сам "Фольксваген" в обсуждаемом отношении сойдет не только за голову спрута, но и за надводную часть айсберга – принятые им решения смежникам всех порядков и тем самым – экономике в целом рыгнутся кратно. Или, выражаясь интеллигентнее, отразятся с большим мультипликатором».
«Санкции: погорячились» следит за тем, как злорадствует британская пресса:
«Призрак деиндустриализации преследует Германию с начала конфликта на Украине, когда санкции против России привели к резкому росту цен на энергоносители, – констатирует британский The Economist. Volkswagen не единственная жертва кризиса. Производитель бытовой техники Miele переносит часть производства в Польшу; поставщик автомобильных комплектующих Continental закрывает производство и сокращает 7000 рабочих мест; Michelin сокращает 1500 рабочих мест в Германии и закрывает заводы. Правительство Германии должно осознать, что более невозможно использовать старую экономическую модель, основанную на производстве. Однако коалиция Шольца недееспособна, шансы на эффективное решение ничтожны, – подчеркивает в заключении The Economist».
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