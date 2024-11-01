Телеграм: Плюс Селидово и Тбилиси, минус «Томагавки» и «Фольксваген»

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New York Times раскрыла часть секретного приложения «плана победы» Владимира Зеленского. Выяснилось, что глава Украины запрашивал у западных партнеров ракеты «Томагавк» с дальностью стрельбы более 2400 километров.

«Пинта разума» считает, что это Зеленский сделал напрасно:

«Более убедительной просьбы Киева к США явиться на прямую войну с Россией сложно представить. Разумеется, Вашингтон в нынешних условиях ответит "нет". Но также возьмет на заметку степень отмороженности Зеленского, который готов спасать свою политическую карьеру и жизнь даже путем существования Соединенных Штатов. Поэтому по нынешнему украинскому лидеру следующая американская администрация будет предпринимать какое-то капитальное решение. В том смысле, что Зеленский своей политической неадекватностью и желанием спасти себя путем большой войны между НАТО и Россией (а она безо всяких сомнений будет ограниченной ядерной) начинает представлять для США угрозу их безопасности. Поэтому его лучше заменить на более адекватного политика, готового начать с Москвой диалог о перемирии за счет территориальных уступок. И здесь вопрос уже к Зеленскому: согласится он уйти на политическую пенсию по-хорошему, или американцам придется выносить его вперед ногами? Первый вариант для Вашингтона предпочтительнее (меньше имиджевых издержек). Но и второй – тоже довольно привычен. Вообще же верный маркер того, что США всерьез готовы к переговорам – это исчезновение Зеленского. Неважно, политическое или физическое».

«Мюсли вслух» объясняют:

«Поведение Зеленского и его безумные планы можно объяснить синдромом старухи из сказки Пушкина о "Рыбаке и рыбке". Этапы ракетного взлета карьеры паренька из Кривого Рога: актер комедийного жанра из олигархической обслуги – лидер немаленького государства – человек, о котором говорит весь мир, и чью надетую один раз вышиванку продают на аукционе за 100 тыс. долларов – нелегитимный президент, у которого масса проблем на фронте и внутри страны, когда даже неприлично пухлый банковский счет не спасает от неприятных ощущений в загривке. Прибавьте к этому отсутствие основных политических навыков, формируемых у серьезных мировых лидеров десятилетиями, начиная с образования и первых лет карьеры. Они просто не успели появиться у Зеленского в силу стремительного скачка из ниоткуда на авансцену мировых подмостков. А еще ему очень страшно за свою дальнейшую судьбу, которая перед ним сейчас рисует три пути, как у известных диктаторов прошлого: изгнание (Батиста), казнь (Муссолини), самоубийство (Гитлер). Какая психика выдержит это? Отсюда и появляются сумасбродные идеи насчет "Томагавков", которые даже лепших друзей бандеровцев из-за океана заставляют напрячься».

«Логи внутренних диалогов» подчеркивают, что США меньше всего заинтересованы в том, чтобы после проигрыша Украины «Томагавки» достались России:

«Украина – это самоисчерпывающееся об Россию образование, которое не должно в итоге, по логике Штатов, оказаться на нашей стороне. Уж тем более – вместе с оружием западного мира. <…> Томагавки тут ни зачем не нужны – Украина находится на исчерпании своего жизненного цикла как полезного инструмента, а ввязываться или нет в прямую конфронтацию с Россией западному миру – это США будут решать самостоятельно, а не по советам смешных дяденек в оливковом прикиде».

«Мейстер» пишет, что Зеленский обиделся:

«Зеленский, говорят, оскорбился на слив "партнерами" секретной части "плана победы" той самой, где про "Томагавки". На наш взгляд, лучшей иллюстрации неадекватности украинского политического руководства и лично Зе просто нет. Можно быть уверенным на 100%, что "партнеры" в лице НАТО на всякий случай сами по неофициальным каналам довели информацию о происходящем до сведения России, чтобы не дай бог в Москве не решили, что кто-то из НАТО каким-то боком эту идею одобряет, или, тем более, инициирует. Но уровень ядерной стратегии и соответствующей дипломатии в данном случае явно не для умов того калибра, что демонстрирует украинское руководство. Поэтому в ответ на нормальные действия больших игроков по сокращению вероятности ядерного столкновения лучшее, что в Киеве могли придумать, это обидеться».

Политолог Юрий Баранчик считает, что Зеленскому лучше бы не наглеть:

«Если тебе уже полгода отказывают во всем, то пора бы задуматься. Но, кажется, Зе на это не способен. По всей видимости, в США серьезно восприняли заявления российской стороны (публичные и нет) насчет готовности передать ракеты третьим лицам тоже, если США провернут подобное с Украиной. В этом случае уберечься от прямого конфликта становится практически невозможным, и вполне понятно, почему Вашингтон не хочет сейчас вовлекаться в драку: чем бы ни кончился конфликт США/НАТО и России, а в выигрыше окажется Китай. Ключевой задачей Вашингтона в ближайшем будущем будет сохранять контроль над режимом Зе, чтобы тот воевал и дальше в нужном США формате: истощая Россию, но так, чтобы без рисков. Зе, конечно, может взбрыкнуть, особенно в измененном состоянии сознания. Но это не продлится долго – зачистить всю киевскую верхушку приставленные к Зеленскому на такой случай люди смогут за пару часов, а за это время из Лондона прилетит новый атаман Залужный. Или кто угодно еще».

