Телеграм: Единство – народу, зерно – Эрдогану

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В минувшую субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о самой массированной с начала военной операции атаке украинских беспилотников, которые нанесли удары по кораблям Черноморского флота и российским гражданским судам. В понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, ВС РФ нанесли новые удары по украинским военным и энергетическим объектам. Были обесточены сотни населенных пунктов, без света осталась часть Киева.

«Добрый московитъ» удивляется тому, что многие украинцы не видят причинно-следственных связей:

«Цикл развития зрадоперемоги составляет три дня. Суббота. Украина устраивает резонансную диверсию в Крыму. Воскресенье. Русские оценивают ущерб и думают, чем ответить. Понедельник. Генерал Армагеддон декоммунизирует энергосистему Украины. ПС. В общем, как точно подметили наши читатели, понедельник на Украине действительно начинается в субботу».

«РосСкандал» пишет о последствиях российских ударов:

«За Севастополь ответили! С утра по всей Украине "взрываются кондиционеры" и дымят ГЭС. Удары по критической инфраструктуре хохляндии сегодня продолжились с новой силой! Взрывы на Кременчугской ГЭС и Новоднестровской ГЭС, дымит подстанция в районе плотины Днепровской ГЭС! В Киеве и Черкасской области пропал свет, в Харькове вновь остановилось метро. Обесточена часть ж/д веток, на маршруты вышли тепловозы… По данным на 11.00 поражены более 30 объектов энергосистемы Украины! Укры в субботу попытались атаковать Севастополь. Сегодня пришла жесткая ответка. Еще немного и укрорейх отправится в каменный век! Хваленые натовские ПВО не помогут!»

«Рамзай» отмечает, что украинские власти все понимают про каменный век:

«Ракетные удары по энергоструктуре на экстренном совещании украинского правительства в Киеве назвали "катастрофическими". Если до этого энергосеть Украина, хоть и с предельным напряжением генераций и трансформаторных подстанций, но могла обеспечивать передачу электричества по всей территории Украины, то после сегодняшних ударов наступил коллапс. Было поражено больше сорока ключевых объектов энергосетей Украины. Среди них ДнепроГЭС, Южноднестровская ГЭС, Каневская и Кременчугская ГЭС. Оценка ущерба продолжается, но уже понятно, что для восстановления функционирования энергосистемы даже в минимальном аварийном режиме потребуются огромные ресурсы и оборудование, которого у Украины нет. Фактически Украина оказалась на грани энергетического коллапса».

Украинская журналистка Диана Панченко наблюдает за украинским политиком Алексеем Арестовичем, по версии которого шесть российских ракет умудрились поразить цели как минимум в восьми украинских областях:

«"44 ракеты из выпущенных 50-ти мы сбили. Результаты, невиданные в новейшей истории", – рапортует Арестович. В это же время: прилеты зафиксировали в Виннице, Запорожье, Черновицкой области, Кременчуге, Харькове, Днепре, Павлограде, Киеве. Во всех перечисленных регионах – несколько попаданий. Кличко сообщил, что 350 тысяч квартир в столице осталось без света. Напомню, две недели назад Арестович болтал, что у России осталось всего 84 ракеты. Алексей! В соревновании на самую топорную ложь Вам таки нет равных. Если лгать – то уверенно и до конца».

«Друид» желает удачи командующему спецоперацией:

«Генерал Сергей Суровикин. После его назначения командующим СВО мы получаем все больше хороших новостей с фронта. Военное искусство возрождается. Тактика меняется. Применяются всевозможные хитрости. Контрнаступление врага значительно замедлилось, а удары по критической инфраструктуре Украины стали системными. И главное – появляется все больше уверенности в том, что мобилизационным ресурсом военное командование распорядится грамотно. Пожелаем Сергею Владимировичу сил и успехов на его непростом поприще!»

