Телеграм: Единство – народу, зерно – Эрдогану
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её единство
4 ноября Россия отмечает День народного единства.
Депутат Мосгордумы Александр Козлов пишет о сплоченности общества:
«Сегодня этот праздник по-настоящему проходит под знаком искренней и большой консолидации общества. Хотя внешние силы пытаются максимально давить, обострить отношения внутри страны, но у них ничего не получается и не получится. Даже несмотря на то, что вскрылись некоторые болезненные недостатки. Но мы не опустили руки, не стали отрекаться, а общими усилиями начали решать проблемы, стали помогать друг другу, кто чем может. И продолжим поступать так дальше. По заветам наших великих предков, выучивая важный урок истории, который сохранил и хранит на века Российское Государство».
«Народный фронт» показывает, что такое народное единство в действии:
«Сегодня, в День народного единства, мы подводим вместе с вами промежуточные итоги проекта "Все для победы!" и гордимся каждым из вас – тем, кто сделал свой вклад в общее дело нашей победы: вместе с вами и более чем миллионом жителей России Народный фронт собрал уже 3,3 миллиарда рублей. Это беспрецедентно! Мы ежедневно закупаем и передаем ребятам на фронт технику и снаряжение, которые спасают жизни бойцам. Это и есть настоящее народное единство».
«Мюсли вслух» комментируют результаты опроса ВЦИОМ:
«По сравнению с прошлым годом доля тех, кто чувствует сплоченность российского общества, выросла на 25% и достигла максимального показателя за весь период измерений. Как видим, СВО укрепила народное единство в России. Предыдущий пик в 54% был достигнут на фоне "крымского консенсуса", которому сегодня на смену пришел "донбасский консенсус"».
«StillavinToday» рассуждает о самоочищении:
«Когда же народ един? В борьбе и в празднике! Но в глобальном мире бороться было как бы не с кем – все размешаны в общем чане, где нет своих и чужих, как, впрочем, и добра со злом – и даже оценочные суждения запрещены. Праздник масс-медиа пытались имитировать ежедневно – шутить, ржать, прикалываться давно стали и в выходные, и по будням. В любой момент среди десятков каналов можно найти ржаку с подписанными аплодисментами, но похоже это скорее на психоз, чем на подлинное веселье. И вот 2022-й. Случилось чудо: чужие сами открыто заявили о том, что они не с народом! И дышать стало легче – туман рассеялся, исчезло ощущение, как вместе с кислородом дышишь гарью. Я счастлив видеть в моих читателях людей, которые так же, как и я, отвечают себе на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. С праздником, мои дорогие товарищи!»
«Доктор Z прописал» передает космическое поздравление:
«Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили россиян с праздником с борта Международной космической станции. Анна Кикина отметила, что праздник объединяет более чем 190 народов, проживающих на территории России. А Дмитрий Петелин подчеркнул, что историческая сила России заключается в единстве, и именно от единства зависит будущее страны. С Днем народного единства!»
Украина и её энергетика
В минувшую субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о самой массированной с начала военной операции атаке украинских беспилотников, которые нанесли удары по кораблям Черноморского флота и российским гражданским судам. В понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, ВС РФ нанесли новые удары по украинским военным и энергетическим объектам. Были обесточены сотни населенных пунктов, без света осталась часть Киева.
«Добрый московитъ» удивляется тому, что многие украинцы не видят причинно-следственных связей:
«Цикл развития зрадоперемоги составляет три дня. Суббота. Украина устраивает резонансную диверсию в Крыму. Воскресенье. Русские оценивают ущерб и думают, чем ответить. Понедельник. Генерал Армагеддон декоммунизирует энергосистему Украины. ПС. В общем, как точно подметили наши читатели, понедельник на Украине действительно начинается в субботу».
«РосСкандал» пишет о последствиях российских ударов:
«За Севастополь ответили! С утра по всей Украине "взрываются кондиционеры" и дымят ГЭС. Удары по критической инфраструктуре хохляндии сегодня продолжились с новой силой! Взрывы на Кременчугской ГЭС и Новоднестровской ГЭС, дымит подстанция в районе плотины Днепровской ГЭС! В Киеве и Черкасской области пропал свет, в Харькове вновь остановилось метро. Обесточена часть ж/д веток, на маршруты вышли тепловозы… По данным на 11.00 поражены более 30 объектов энергосистемы Украины! Укры в субботу попытались атаковать Севастополь. Сегодня пришла жесткая ответка. Еще немного и укрорейх отправится в каменный век! Хваленые натовские ПВО не помогут!»
«Рамзай» отмечает, что украинские власти все понимают про каменный век:
«Ракетные удары по энергоструктуре на экстренном совещании украинского правительства в Киеве назвали "катастрофическими". Если до этого энергосеть Украина, хоть и с предельным напряжением генераций и трансформаторных подстанций, но могла обеспечивать передачу электричества по всей территории Украины, то после сегодняшних ударов наступил коллапс. Было поражено больше сорока ключевых объектов энергосетей Украины. Среди них ДнепроГЭС, Южноднестровская ГЭС, Каневская и Кременчугская ГЭС. Оценка ущерба продолжается, но уже понятно, что для восстановления функционирования энергосистемы даже в минимальном аварийном режиме потребуются огромные ресурсы и оборудование, которого у Украины нет. Фактически Украина оказалась на грани энергетического коллапса».
Украинская журналистка Диана Панченко наблюдает за украинским политиком Алексеем Арестовичем, по версии которого шесть российских ракет умудрились поразить цели как минимум в восьми украинских областях:
«"44 ракеты из выпущенных 50-ти мы сбили. Результаты, невиданные в новейшей истории", – рапортует Арестович. В это же время: прилеты зафиксировали в Виннице, Запорожье, Черновицкой области, Кременчуге, Харькове, Днепре, Павлограде, Киеве. Во всех перечисленных регионах – несколько попаданий. Кличко сообщил, что 350 тысяч квартир в столице осталось без света. Напомню, две недели назад Арестович болтал, что у России осталось всего 84 ракеты. Алексей! В соревновании на самую топорную ложь Вам таки нет равных. Если лгать – то уверенно и до конца».
«Друид» желает удачи командующему спецоперацией:
«Генерал Сергей Суровикин. После его назначения командующим СВО мы получаем все больше хороших новостей с фронта. Военное искусство возрождается. Тактика меняется. Применяются всевозможные хитрости. Контрнаступление врага значительно замедлилось, а удары по критической инфраструктуре Украины стали системными. И главное – появляется все больше уверенности в том, что мобилизационным ресурсом военное командование распорядится грамотно. Пожелаем Сергею Владимировичу сил и успехов на его непростом поприще!»
Турция и её «зерновая сделка»
29 октября Москва приостановила свое участие в «зерновой сделке» после того, как Киев совершил теракт против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, участвовавших в обеспечении безопасности гуманитарных маршрутов. 1 ноября Украина при содействии ООН и Турции направила в Совместный координационный центр письменные гарантии того, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России. 2 ноября Минобороны РФ сообщило, что Россия возобновляет свое участие в сделке, так как получила достаточные гарантии от Украины.
«АДЕКВАТ Z» напоминает, что срок действия «зерновой сделки» скоро истекает:
«Я, как и многие, в недоумении относительно нашего скоропостижного возвращения в зерновую сделку. Но в истерики это недоумение перерастать совершенно точно не должно. Не должно потому, что срок сделки истекает через две с половиной недели. А о ее продлении сегодня не было сказано ни слова. И вот всех слов, которые со всех сторон будут в скором времени сказаны насчет продления и его условий, сейчас следует дождаться. Когда они начнут оглашаться, должно стать намного понятнее и сегодняшнее».
«Телестрим Z» полагает, что Москва договорилась не с Киевом, а с Анкарой:
«То, с какой оперативность был решен вопрос с пролонгацией "зерновой сделки", говорит о том, что Россия очень заинтересована в ее реализации. Письменные гарантии, о которых сообщило Минобороны РФ, это всего лишь предлог для сохранения лица. Всем понятно, что гарантии Украины не стоят даже бумаги, на которой они написаны. Тем более, что Украина не является субъектом международной политики, поскольку не имеет субъектности. Очевидно, что основные договоренности по пролонгации "зерновой сделки" были достигнуты не с Украиной, а с Турцией».
Политолог Юрий Баранчик соглашается, что теперь вопрос безопасности российских судов – ответственность президента Турции:
«Товарищи тут крик подняли, мол, зрада – вернулись в зерновую сделку. Караул, Карл, МО нас сдало! Только невдомек товарищам, что а) МО только исполнитель, реально сделка заключена на уровне Путин-Эрдоган, поэтому МО топить, типа, можно, б) была проведена очень тонкая операция по потенциальному открытию второго фронта против режима Зе, и таким Макаром Москва взяла товарища Эрдоган так сильно за причинное место, что аж не могу, до слез. Дело в том, что теперь не подконтрольный британским и американским спецслужбам невменько Зеленский будет крайним в случае чего, а товарищ Эрдоган, который "держит слово" (В. В. Путин). Типа, пацан сказал, пацан сделал. И если Зе решит снова взбрыкнуть и "выстрелить", то по понятиям с ним должен будет разбираться уже султан. А это означает открытие второго фронта против укрорейха».
«Парламент Z кнопкой» размышляет о том, что же пообещал Эрдоган:
«Кейс с возвратом к зерновой сделке открывает только один вопрос – что пообещал Эрдоган Москве? Как главный лоббист этого соглашения президент Турции должен был зубами в него вцепиться. Точек соприкосновения у России и Турции сейчас очень много. Это и Карабахский вопрос, где Турция и Россия могут договориться для справедливого разграничения зон влияния и стабилизации региона. Это и вопрос российской экономики, где Турция играет важную роль в качестве поставщика параллельного импорта. В конце концов, совместный газовый хаб тоже предполагает некое стратегическое совместное взаимодействие. Конечно, никто не верит заявлениям Украины о том, что морской коридор не будет использован в военных целях. Предполагаем, что Кремль потребовал гарантий безопасности лично от турецких властей, которым совсем не нужны провокации в курируемой ими сделке. Что даст Анкара за спокойствие Москвы – покажет время».
Политик Елена Панина напоминает, что мнение Киева никого не интересует:
«Что за "гарантии от Киева"? Разве они стоят бумаги, на которой написаны? Нет, не стоят. Несубъектный Киев ничего и не решал (но все равно вопли Зеленского о том, что с Россией "не будет никаких договоренностей", теперь выглядят глупостью экзальтированного наркомана). Решали за Киев в процессе тройного торга Вашингтон (хозяин Украины), Брюссель (получатель украинского зерна) и Анкара».
Британия и её причастность
В конце прошлой недели Минобороны РФ обвинило Великобританию в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». В понедельник Владимир Путин назвал взрывы на «Северных потоках» очевидным терактом.
После этого новости по теме «пошли как никогда кучно», пишет «Темник»:
«Сначала основатель крупных файлообменников Mega и Megaupload Ким Шмитц (aka Dotkom) поделился в своем Twitter настоящей сенсацией. По его утверждению, экс-премьер Великобритании Лиз Трасс отправила в адрес шефа Госдепа Тони Блинкена сообщение "It’s done" через минуту после происшествия. Об источнике информации Шмитц не сообщил. Но, учитывая, что про этого персонажа известно, что он будто бы скрывается в Новой Зеландии от экстрадиции в США за вымогательство, нарушение авторских прав и прочие шалости, связанные с неправомерным использованием информации, публика посчитала содержание его твита вполне достоверными откровениями профессионала. Шмитца-Доткома тут же начали обильно цитировать в сетевых медиа. На этой волне Лондон затроллила официальный представитель МИД Мария Захарова, подчеркнув, что не только она, но и миллионы людей по всему миру ожидают ответ на вопрос о подозрительной смске. Ну и наконец, Песков практически прямым текстом поставил точку. Сообщил о наличии данных об участии британских специалистов в атаках на Севастопольскую бухту и "Северные потоки". И что эти акции не останутся без ответа. Очевидно, что Москва точно знает, кто должен нести ответственность за теракты против зерновой сделки и энергетической инфраструктуры ЕС».
«Старушка Англия» отмечает, что Лондон особо не скрывает своей вовлеченности в конфликт:
«Конечно, редакции канала сложно найти неопровержимые факты, доказывающие связь британских военных с диверсиями на важных объектах инфраструктуры России. При этом очевидно, что английские специальные службы оказывают всестороннюю помощь ВСУ и принимают непосредственное участие в планировании и проведении операций. В этой связи следует напомнить два факта: 1) ВМС Великобритании и США уделяют особое внимание подводным беспилотным аппаратам при проведении морских операций; 2) недавно средства массовой информации рассказывали о совместной подготовке британских, американских и украинских специалистов для эксплуатации данных видов вооружения с целью разминирования Черноморской зоны. Следует отметить, что Лондон намеревался передать 6 подводных систем Киеву. Пытался ли кто-то заниматься разминированием? Остается догадываться…»
«Лига Джентльменов» допускает, что англичане не остановятся на достигнутом:
«Если поразмышлять: насколько велика вероятность того, что Великобритания теперь не спланирует акцию по подрыву телекоммуникационных кабелей, пролегающих на дне Атлантики и Ла-Манша (быстрее восстанавливаются, чем трубопроводы), а после не возложит всю вину на Россию? Это был бы продуманный ход и ответ на текущие заявления Москвы, которые Лондон уже успел назвать ложным заявлением epic scale. После того как стало известно, что российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, Великобритания может попробовать обернуть игру в информационном поле в свою пользу. Однако развитие предполагаемого сценария во многом будет зависеть от того, какую доказательную базу соберет Москва, при этом не имея прямого доступа к месту подрыва "Северных потоков"».
«Всевидящее око» наблюдает за кинематографичностью происходящего:
«Говорят, в телефоне Лиз Трасс обнаружилось сообщение "All done", которое она отправила Блинкену аккурат после взрыва на газопроводах. Теперь у Лиз Трасс, Британии, демократического единства в Европе и немножечко у США по этому поводу некоторые проблемы. Помните, как мы раньше смеялись над тупостью злодеев из американского кино и комиксов?.. Так вот, США натурально воплотили этих злодеев в реальность. И они теперь возглавляют европейские страны и сами США. Следующим номером программы, видимо, будут подробно описывать свои зловещие планы, стоя над ядерной кнопкой в развевающемся плаще».
Политолог Малек Дудаков рассказывает, что истории со взломом телефона плохо влияют на умственные способности Трасс:
«Британские таблоиды, дождавшись отстранения Лиз Трасс от власти, наперебой бросились сообщать о безумии, которое творилось в ее кабинете в последние дни премьерства. Трасс покидала Даунинг-Стрит с рейтингом в 10%. Она собственноручно чуть не вызвала долговой кризис – с обвалом курса фунта и рынка казначейских облигаций. Британские пенсионные фонды оказались под реальной угрозой банкротства. Но Трасс волновало в первую очередь не это – а прогнозы погоды. Она была уверена, что с минуты на минуту Россия применит ядерное оружие на Украине. Причем почему-то именно в акватории Черного моря. И Трасс заставляла своих подчиненных постоянно сообщать ей о розе ветров и том, в какую сторону может направиться радиоактивное облако. Она всерьез готовилась запускать программу "Защитить и выжить" 70-х годов с предупреждением населения о возможной ядерной атаке. Паранойю Трасс значительно усилил шпионский скандал – когда ей летом сообщили о том, что ее личный телефон якобы взломали русские хакеры. И вытащили оттуда секретную информацию о британской военной помощи Украине. Борис Джонсон в последние недели на премьерском посту предпочел скрыть эту информацию от публики – иначе бы население убедилось в тотальной профнепригодности консервативного правительства».
Бразилия и её выбор с Израилем
В Бразилии на состоявшихся в выходные выборах президента победил бывший глава страны Лула да Силва.
«Мейстер» пишет, что Россию удовлетворил бы любой исход бразильских выборов:
«На президентских выборах в Бразилии действующий глава страны Жаир Болсонару проиграл Луле да Силве со счетом 49,1%против 50,9%. В целом, ни один исход выборов не был плох для Москвы. Болсонару – правый популист и приятель Трампа – наладил с Россией довольно плодотворное сотрудничество. Он не присоединился к западным санкциям и наоборот заявил, что заинтересован в наращивании покупок топлива из РФ. Конфликт на Украине он сравнил с Карибским кризисом, выразив понимание опасениям Москвы в связи с расширением НАТО. Что касается Силвы, то именно при нем Бразилия стала одним из создателей БРИКС, ныне выступающей антитезой G7. Он прямо говорит, что Запад и НАТО несут существенную часть вины за происходящее на Украине, а Зеленский хотел конфликта. Из-за этого да Силву часто зовут пророссийским политиком. Однако никакой особой роли России в его предвыборной программе нет: он сфокусирован на внутренней политике, а во внешней выступает за дружеские отношения со всеми странами. Это, впрочем, уже что-то: доброжелательный нейтралитет Россию вполне устроит».
«Вечерний пророк» опасается, что с Бразилией не все так радужно:
«Возвращение Лулы да Силвы в кресло президента Бразилии🇧🇷 может негативно отразиться на отношениях с Россией. По некоторым данным, да Силва связан с британской элитой через национальную нефтяную компанию "Petrobras". Кроме того, у старого нового президента есть награды Украины за выдающийся вклад в развитие украинско-бразильского сотрудничества».
«338» надеется на лучшее:
«Некогда Бразилия вырвалась в лидеры в нескольких отраслях; в одной из отраслей лидерство данной страны являлось неоспоримым в латиноамериканском регионе. Да что там – бразильская продукция конкурировала с известнейшими производителями. Для того, чтобы эта отрасль сложилась, команда Лулы работала очень долго и работала вдолгую, не ожидая результата здесь и сейчас. А потом появились "эффективные менеджеры" сначала в команде Д. Русеф – окупаться, видите ли, дело должно, и мировое разделение труда нарушать не нужно, а далее Ж. Болсонару практически похоронил отрасль. Какими-то правдами и неправдами в последние 1,5 года удалось затормозить процесс. Поэтому задачи у нового старого президента Бразилии амбициозные. С заделом на приобретение страной лидерских позиций. И в отношениях с Россией есть ряд очень интересных и очень перспективных проектов и намерений».
В Израиле на прошедших во вторник выборах в кнессет победила партия экс-премьера Биньямина Нетаньяху, ей предстоит сформировать правящую коалицию.
«Политген» рассуждает о том, что это значит для России:
«Изменится ли позиция у Израиля по России, сказать сейчас сложно. С одной стороны, Нетаньяху как минимум невраждебно относится к Владимиру Путину, и даже при другом руководителе Тель-Авив сохранял позитивные отношения с Москвой – с их стороны до сих пор не введены санкции против России. Но с США и Украиной отношения у Израиля также неплохие, и пока что Тель-Авив предпочитает не ссориться ни с кем, оказывая помощь одним и не поддерживая ограничения в отношении других. Крайне выгодная позиция, которая с приходом нового премьера сохранится. Решать предстоит в основном вопросы безопасности и внутреннего характера».
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