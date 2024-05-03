Телеграм: «Абрамсы» в Москве, но есть нюанс
Выставка трофейного оружия в Москве на фоне решения России забрать западные активы и дискуссии вокруг допуска украинцев из Европы в Россию стала главным событием уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Выставка трофейного оружия в Москве
1 мая в Москве на Поклонной горе открылась выставка трофейной военной техники, захваченной нашими бойцами в ходе специальной военной операции на Украине. Под открытым небом у Музея Победы выстроились бронированные машины производства стран НАТО и Украины.
«Плачущие укропы» делятся воспоминанием:
«Одним из экспонатов, представленных там, является американский БМП "Брэдли". Увидев его там, вспомнил сатирический фильм 90-х годов "Войны Пентагона", в котором рассказывается о том, как происходила приемка этой машины. Это всего лишь небольшой отрывок из него, но он достаточно наглядно отражает то, как американцы пытались "впихнуть невпихуемое" в боевую машину, стремясь получить высокие звания и набить свои карманы, распиливая государственный бюджет. Время идет, а на Западе ничего не меняется. Именно поэтому наши бойцы один за другим уничтожают и захватывают "самые современные" и "лучшие в мире" консервные банки западные образцы техники, которые поставляются киевскому режиму. Для справки: первая версия БМП Bradley разрабатывалась почти 20 лет, а на разработку его ушло около 14 миллиардов долларов».
«AVC Group» предлагает рассматривать трофейную технику как предупреждение:
«Там, в парке Победы, будут стоять примеры техники, которую используют те, что хотят нас уничтожить. Речь именно о тех, кто в очередной раз стремится доказать, что мы и наша страна недостойны существования; что мы слабые; что мы инфантильные; что мы люди второго сорта (потому что в XX веке дважды не смогли устоять). Соответственно, философия обобщенного Запада такова: "Не имеет право на существование и суверенитет страна, которая слаба. Ее мощный природный ресурс должен отойти странам Западной Европы и США". <…> Техника стоит на Поклонной горе как предупреждение, что за нами идут. Идут убивать и уничтожать! Будь это иначе, то на Поклонной горе было бы что-либо другое. Поэтому взбодритесь духом и не впадайте в уныние! Нас ждут великие времена! История нам уготовила отдельный пьедестал, и то, что мы передадим детям, зависит только от нас самих».
Запорожский политик Максим Зубарев комментирует недовольство Запада:
«Смотрины трофейной военной техники в Парке Победы вызвали у коллективного Запада обиду и злобу. <…> Еще несколько дней назад казалось, что никого глупее, чем немецкий канцлер Шольц, который попытался запретить Путину читать Канта, быть уже не может. Но нет пределов совершенству. Генсек НАТО Столтенберг попросил Россию отменить выставку поверженной техники альянса. Для этого призыва военачальник использовал свой Тelegram- канал, где сказал, что эта демонстрация – обидная для блока НАТО».
Депутат Госдумы Олег Голиков любезно приглашает западных и украинских политиков полюбоваться нашими трофеями:
«Теперь это ржавый металлолом, а не хваленное западными политиками и укробандеровцами оружие. Пусть и они полюбуются и запомнят, что выделяемые ими миллиарды долларов на войну с Россией рано или поздно сгорят в пекле войны, а поставляемая ими военная техника окажется в Парке Победы в Москве».
«338» предлагает развить тему трофеев:
«Даже не возникает сомнений в том, что экспозиции или даже целые музеи, посвященные актуальной эпохе – шире, чем боевые действия – будут появляться в городах России. "Музейные поезда" Минобороны, как и нынешняя выставка трофейной техники на Поклонной горе, тому подтверждение – демонстрируемые артефакты, регулярно пополняемые, нужно будет систематизировать и экспонировать. Есть небольшое соображение, и возможно, кто-то из курирующих музейную работу уже реализовал подобное. Но есть убежденность в том, что отдельный стенд должен быть посвящен теме "Необъявленная война НАТО против России". С экспозицией личных вещей наемников, инструкторов, советников. Не потому, что посетителя музея нужно заинтересовать предметами развитых цивилизаций. И не для того, чтобы напомнить, что "они там были и есть". Но чтобы спустя годы ни одна западная сволочь не могла вякнуть про маленькую Украину, так долго стоявшую против России. И что это был полноценный конфликт, регулярно сопровождавшийся мантрами про "мы не хотим эскалации и открытого противостояния"».
Десятилетие трагедии в Одессе
2 мая исполнилось десять лет со дня, когда украинские националисты сожгли заживо более 40 человек в одесском Доме профсоюзов. Еще 250 человек пострадали.
«ЦАРИННА» вспоминает те события:
«Ровно 10 лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошло массовое сожжение живых людей. Спасаясь от разъяренной толпы, часть пророссийских активистов укрылась в Доме профсоюзов на площади, очень символично называющейся Куликово Поле. Люди оказались в западне. Здание подожгли, а всех, кто пытался его покинуть, избивали. В пожаре погибли 42 человека, еще 6 человек убили во время столкновений на улицах города. Трагедия стала переломным моментом в политическом кризисе на Украине и привела "страну" к полномасштабной гражданской войне. <…> Кровь сожженных к небу вопиет. И название "Куликово Поле" обязательно выстрелит. И, как в 1380-м, когда на поле вышли суздальцы, владимирцы да рязанцы, а возвратились – русские, так и тут с пепелища либерализма и неопределенности восстанет красный феникс Пасхальной Победы».
«Темник» отмечает, что в связи с годовщиной трагедии российские политики делают весьма жесткие заявления:
«Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что по окончании СВО необходимо провести большой трибунал над военно-политическим руководством Украины. Ее предшественник, ныне руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов настаивает, что такой трибунал должен проходить непосредственно в Одессе, в Доме профсоюзов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков более сдержан. В своем комментарии он акцентирует внимание на том, что Россия ведет подготовительную работу по фиксации преступлений киевского режима потому, что "подобное обвинение требует огромной подготовительной работы". Но даже подобная дипломатическая формула очень далека от концепции компромисса с заморозкой конфликта, идею которого продвигают наиболее умеренные "голуби" из числа зарубежных политиков».
«Одесса Zа Победу!» верит в неотвратимость возмездия:
«Все черти будут наказаны, я это знаю точно. Всевышний знает всех их поименно. И слезы матерей невинно убиенных дошли до самых до небес. А нам, живущим среди бесов, осталось за возмездием наблюдать. Возмездие грядет, так небеса решили. Пробил час».
«Мышь в овощном» убеждена, что Одессу необходимо освободить:
«Мы уже не очень помним, с чем Одесса ассоциировалась у нас прежде. Статуя Ришелье и Потемкинская лестница, Привоз и полные кефали шаланды, неповторимый говор и памятник Екатерине – все это было когда-то давно, в другой жизни. Десять лет назад Одесса стала тем, чем она является сейчас: Городом, в котором заживо сожгли русских людей за то, что они хотели остаться русскими. Эта трагедия затмевает собой все остальное, связанное с бывшей "жемчужиной у моря", превратившейся в место бессудной казни. И так будет до тех пор, пока мы не отдадим долг жертвам, чьи души ушли на Небо с дымом Дома профсоюзов. Русский город Одесса должен быть освобожден. Убийцы невинных людей должны ответить за содеянное ими зло. Неонацистский режим, стоящий за актом геноцида, должен быть уничтожен».
«Волонтерская Рота» пишет, что никто не забыт:
«В 40 регионах страны "Волонтерская Рота Боевого Братства" и "Молодая Гвардия Единой России" организовали акцию "Одесса. Помним" в ходе которой активисты почтили память погибших в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года. В памятных мероприятиях приняли участие 4 тысячи человек».
Вопрос допуска украинцев из Европы в Россию
После того, как Киев запретил оказывать консульские услуги украинцам за рубежом, в том числе продлевать им документы, ряд стран ЕС не исключили, что будет высылать военнообязанных мужчин обратно на Украину. В российских телеграм-каналах возникла дискуссия о том, нужно ли пускать их в Россию.
«Логика Маркова» считает, что нужно:
«Против массового приглашения в России тысяч украинцев, которых Зеленский хочет забрать из Европы на фронт воевать против России, есть только один аргумент – безопасность. Ведь после 10 лет обработки пропагандой бандеровского режима среди граждан Украины много бандеровцев, и они могут участвовать в диверсиях и терактах. И это серьезный аргумент. Но логическое мышление опровергает его. 1. Среди мигрантов из Средней Азии тоже много скрытых сторонников исламизма, – а они едут к нам миллионами. И если не брать граждан Украины, то придется потенциальных исламистов брать больше. 2. Перед приездом граждан Украины можно и нужно просканировать: соцсети, политическая активность. И не пускать большинство бандеровцев. 3. Уже в России бывшие жители Украины, приехавшие именно из недружественных стран ЕС, могут ставиться на учет, и за ними может быть контроль общественных структур. Вот будет чем заняться политическим партиям. 4. После поражений на фронте и ввиду страха тотальной мобилизации настроения граждан Украины меняются от антироссийских на нейтральные. 5. Если мы собираемся брать себе большую часть Украины, то сформировать систему политической работы для трансформации бывших полубандеровцев в лояльных граждан России – это очень важная работа. Надо ее делать, а не бежать от нее. 6. Не надо ведомственные интересы ставить выше общегосударственных. Да, МВД сложнее. Но стране лучше».
«АДЕКВАТ Z» категорически против:
«Ключевой вопрос, по-моему, совсем на поверхности: лояльность этого контингента России. Какие последствия мы получим, если пустим его в страну на условиях менее жесткой фильтрации, чем сейчас в Шереметьево. Мой ответ на этот вопрос: за каким-то возможным наиминимальнейшим исключением все, кто хотел связать судьбу с Россией, потому что не мыслит себя без и вне ее, имели на это десять лет – и благополучно этой опцией воспользовались. Еще меньше двух лет назад въехать к нам (понятно, не без собеседований на месте) можно было по земле на запорожском направлении, и вырваться со стороны хохлов было по их меркам даже сравнительно недорого. Кто хотел, тот въехал. Тех же, у кого сейчас в странах их пребывания горит под хвостом от перспективы попасть на неньку, а в ней – на убой, следует по умолчанию считать... искал слово довольно долго, остановился на таком – чужими. Не столько в том даже дело, сколько среди этих чужих может оказаться прямых врагов, открытых или не очень, сколько в том, сколько среди них носителей украинства как менталитета, который уже практически не вытравить. С отношением к месту пребывания – любому – как кормовой базе, прошитой до спинного мозга установкой "человек человеку свинья", шкурным хатаскрайничеством – и еще десятками поведенческих особенностей, которые, будучи умноженными на десятки лет и десятки миллионов человек, привели сопредельную территорию туда, куда привели. Есть сильнейшее подозрение, что из тех, кто за десять лет Россию не выбрал, вирусом украинства поражен если не каждый первый, то весьма близко к тому».
«Безграничный аналитик» отмечает, что в вопросе о том, пускать ли в страну украинских мигрантов из Европы, борются два фактора:
«1) Потенциальная польза от увеличения количества рабочих рук в России за счет славянского населения, которое в целом в подавляющем большинстве говорит по-русски и способно интегрироваться в общество в короткие сроки; 2) потенциальный вред из-за того, что украинцы будут устраивать теракты, не захотят работать, потребуют льгот и окажутся в большинстве своем просто враждебны по отношению к России и населению нашей страны. Так вот, второй фактор в текущих условиях многократно перевешивает первый. Более того, имеет смысл посмотреть, как ведут себя украинские беженцы в других государствах. Из двух миллионов украинцев в Польше работают только около 300 тысяч человек. Большинство людей трудоспособного возраста предпочитают получать пособия и ничего не делать, кроме участия в акциях протеста против России. Это явно не "ценный актив", что бы там себе ни придумало военблогерское сообщество. Кроме того, массовое бегство украинских беженцев в Россию неминуемо приведет к расширению поля деятельности СБУ».
«Труба от качелей» не видит причин менять существующую процедуру фильтрации:
«Речь должна быть не о раздаче паспортов бедным украинским патриотам, опять промахнувшимся со ставкой на ляхов, а приглашении всех желающих приехать в Россию, пройти все установленные фильтры, трудоустроиться, ну и потом, возможно, получить паспорт. Хочется напомнить банальную вещь, наш паспорт – это не бумажка и не виза, которую можно дать любому туристу (по-хорошему, вне зависимости от его мировоззрений), это прежде всего гражданство нашей страны. Да, мы заинтересованы в том, чтобы число наших граждан росло. Но для этого, как минимум, нужно проживать в России, показать, что ты соблюдаешь российские законы, ну и приносишь России пользу».
Юрист Илья Ремесло приводит в пример стримершу Ольгу Касьяненко, которая несколько лет назад переехала из ДНР в Краснодар, а теперь попала под проверку полиции из-за того, что называла украинцев сверхнацией, а русских ущербными:
«Вот вам типичный пример невылеченного украинства мозга. <…> А теперь представьте, если будет реализована идея о массовом завозе сотен тысяч еще более дремучих рогулей. Вам хотелось бы таких видеть частью России, частью нашего народа? Тут кричат про среднеазиатов и их отличие от русских – но знаете, вот такие селянки-нацистки куда хуже среднеазиатов. Вроде бы формально похожи на нас – а содержание совсем нет. В этом и заключается "ловушка". Вообще вопрос адаптации и русификации граждан бывшей Украины – один из сложнейших. Этой проблемой придется заниматься рано или поздно, и чем скорее мы признаем наличие цивилизационных различий – тем проще будет с ними работать потом».
Россия забирает западные активы
В конце прошлой недели Владимир Путин подписал указ о передаче акций российских филиалов Ariston и BSH Hausgerate под управление «Газпрома». Европа призвала отменить это решение.
«Гражданин на диване» считает, что мы все делаем правильно:
«Российского посла Алексея Парамонова вызвали в МИД Италии с требованием объяснить законность передачи "Газпрому" российских "дочек" европейских компаний. <…> Ему будет о чем рассказать итальянцам. Засуетились гады. Давно пора было прижимать их бизнес у нас, чтобы те долбили свои власти на этот счет. А то уж больно вольготно чувствовали себя, пиная нас и зарабатывая у нас одновременно».
«Мейстер» умиляется наивности европейцев:
«Речь идет о российских дочках "Аристона" и "Бош-Сименс", которые на данный момент представляют из себя классическое брошенное имущество. Обе материнские компании давно сбежали из России. В заявлениях европейцев больше всего умиляет пассаж о том, что действия России "подтверждают статус Москвы как непредсказуемого игрока в экономике". Ну, да. Вместо того, чтобы позволить разрушить свою экономику, российские власти пытаются наладить работу брошенных активов. Как неожиданно. Европейцы действуют полностью по анекдоту "а нас-то за що?", а Москва вся такая неожиданная и внезапная».
«Мы там есть» поражается тому, что европейцы заикнулись о международном праве:
«Такие эти европейцы внезапные... непредсказуемые такие! Когда они наши активы арестовывают и собираются отдать Украине – про международное право никто не вспоминает. А как только Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgeräte, так сразу и вспомнили. А почему Путин такое решение принял – опять забыли. О том, что Bosch в марте 2022 года, например, объявила о сокращении бизнеса в России "из-за признаков того, что ее детали могли использоваться в негражданских целях". Ага! Ракеты из их стиралок и холодильников делали. Урсула фон дер Ляйен не даст соврать. Хотели по-плохому с Россией разговаривать? Получите, распишитесь».
Канал «Михаил Советский» напоминает про международное право тем, кто запамятовал:
«Напомню, что все санкции, согласно международному праву, являются незаконными. Санкции – это прерогатива Совета безопасности ООН, который такое решение не выносил».
«Мюсли вслух» надеются, что это мы только начали:
«Показательный вой раздался на европейских болотах. После того, как в странах Запада безоговорочно восторжествовала доктрина о своем праве на чужое имущество (лишение того же "Газпрома" многомиллиардных активов в Европе), наше правительство также озаботилось ответными мерами по отношению к расхитителям российского добра. И хотя решение России пока выглядит скорее легким ударом лаптем по морде предупреждением, европейцы внезапно оказались фраппированы: они, похоже, всерьез считали, что вправе творить беспредел с российскими активами, а ответные меры Москвы – это немыслимое вероломство».
Слухи об атаке МУС на руководство Израиля
В конце прошлой недели американские СМИ сообщили, что Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта и высокопоставленных военных чиновников в связи с боевыми действиями в секторе Газа.
«Доктор Z прописал» рассказывает о том, как переполошились в США:
«В конгрессе США и республиканцы, и демократы предупредили Международный уголовный суд о том, что выдача ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников повлечет за собой ответные меры со стороны Вашингтона. Спикер палаты представителей Майк Джонсон выступил в понедельник с заявлением, в котором заранее назвал ордера "позорными" и "незаконными" (хотя их еще не выдали). Один законопроект о санкциях против должностных лиц МУС в конгрессе уже есть, обещают подготовить еще один. Ну и еще: юрисдикция МУС не распространяется на конфликт Израиля и ХАМАС, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. В общем, тот случай, когда что-то комментировать – только портить. Двойные стандарты во всей своей красе. Прямо-таки эталон. Теперь ответный ход за МУС. Впрочем, какой "ответный ход", о чем это мы... Ясно же, что ничего не будет».
«Глобальная Авантюра» издевается:
«Целиком и полностью согласен с милыми американскими джентльменами. Варварский МУС не имеет абсолютно никакого права лапать своими грязными руками честные и чистые имена Бена Нетаньяху, Йоава Галанта и других гуманных и милосердный израильтян, сердобольно помогающих бедным палестинцам избавиться от ХАМАСа. Миролюбие этих агнцев не знает границ, их добродетель и человеколюбие выше всяких похвал, а двадцать, тридцать или сорок тысяч палестинцев, погибших с их благословения, это дань свободе и демократии, торжествующих во всем мире».
«МПШ» пишет о двойных стандартах Вашингтона:
«Представитель Госдепартамента Ведант Патель – о том, что это другое МУС не должен преследовать Нетаньяху: "Мы считаем, что у данного суда нет на это юрисдикции. Мы тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом по ряду ключевых вопросов и полагаем, что он выполняет важную работу, например, по Украине или по Дарфуру в Судане. Однако на данный конкретный вопрос юрисдикция суда не распространяется". Гаага только для Путина из-за украинских детей, которые живут в Германии: (МУС) был выдан ордер на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в марте 2023 года. Российские власти обвинили в организации "похищения" украинских детей, которых, как теперь выясняется, вывезли в Европу, и они там спокойно проживают с опекунами».
«Всевидящее око» уже ничему не удивляется:
«США готовят какие-то меры против Международного уголовного суда, если тот соберется арестовывать Нетаньяху. Волнуемся! Сможет ли МУС продолжать справедливо арестовывать Путина, если против него примут меры из-за несправедливого арестовывания Нетаньяху? Честное слово, каждый раз, когда кажется, что превращать международные инстанции в цирк уже дальше некуда, США неизменно умудряются пробить в этом специфическом развлечении еще одно новое дно».
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