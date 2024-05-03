Телеграм: «Абрамсы» в Москве, но есть нюанс

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После того, как Киев запретил оказывать консульские услуги украинцам за рубежом, в том числе продлевать им документы, ряд стран ЕС не исключили, что будет высылать военнообязанных мужчин обратно на Украину. В российских телеграм-каналах возникла дискуссия о том, нужно ли пускать их в Россию.

«Логика Маркова» считает, что нужно:

«Против массового приглашения в России тысяч украинцев, которых Зеленский хочет забрать из Европы на фронт воевать против России, есть только один аргумент – безопасность. Ведь после 10 лет обработки пропагандой бандеровского режима среди граждан Украины много бандеровцев, и они могут участвовать в диверсиях и терактах. И это серьезный аргумент. Но логическое мышление опровергает его. 1. Среди мигрантов из Средней Азии тоже много скрытых сторонников исламизма, – а они едут к нам миллионами. И если не брать граждан Украины, то придется потенциальных исламистов брать больше. 2. Перед приездом граждан Украины можно и нужно просканировать: соцсети, политическая активность. И не пускать большинство бандеровцев. 3. Уже в России бывшие жители Украины, приехавшие именно из недружественных стран ЕС, могут ставиться на учет, и за ними может быть контроль общественных структур. Вот будет чем заняться политическим партиям. 4. После поражений на фронте и ввиду страха тотальной мобилизации настроения граждан Украины меняются от антироссийских на нейтральные. 5. Если мы собираемся брать себе большую часть Украины, то сформировать систему политической работы для трансформации бывших полубандеровцев в лояльных граждан России – это очень важная работа. Надо ее делать, а не бежать от нее. 6. Не надо ведомственные интересы ставить выше общегосударственных. Да, МВД сложнее. Но стране лучше».

«АДЕКВАТ Z» категорически против:

«Ключевой вопрос, по-моему, совсем на поверхности: лояльность этого контингента России. Какие последствия мы получим, если пустим его в страну на условиях менее жесткой фильтрации, чем сейчас в Шереметьево. Мой ответ на этот вопрос: за каким-то возможным наиминимальнейшим исключением все, кто хотел связать судьбу с Россией, потому что не мыслит себя без и вне ее, имели на это десять лет – и благополучно этой опцией воспользовались. Еще меньше двух лет назад въехать к нам (понятно, не без собеседований на месте) можно было по земле на запорожском направлении, и вырваться со стороны хохлов было по их меркам даже сравнительно недорого. Кто хотел, тот въехал. Тех же, у кого сейчас в странах их пребывания горит под хвостом от перспективы попасть на неньку, а в ней – на убой, следует по умолчанию считать... искал слово довольно долго, остановился на таком – чужими. Не столько в том даже дело, сколько среди этих чужих может оказаться прямых врагов, открытых или не очень, сколько в том, сколько среди них носителей украинства как менталитета, который уже практически не вытравить. С отношением к месту пребывания – любому – как кормовой базе, прошитой до спинного мозга установкой "человек человеку свинья", шкурным хатаскрайничеством – и еще десятками поведенческих особенностей, которые, будучи умноженными на десятки лет и десятки миллионов человек, привели сопредельную территорию туда, куда привели. Есть сильнейшее подозрение, что из тех, кто за десять лет Россию не выбрал, вирусом украинства поражен если не каждый первый, то весьма близко к тому».

«Безграничный аналитик» отмечает, что в вопросе о том, пускать ли в страну украинских мигрантов из Европы, борются два фактора:

«1) Потенциальная польза от увеличения количества рабочих рук в России за счет славянского населения, которое в целом в подавляющем большинстве говорит по-русски и способно интегрироваться в общество в короткие сроки; 2) потенциальный вред из-за того, что украинцы будут устраивать теракты, не захотят работать, потребуют льгот и окажутся в большинстве своем просто враждебны по отношению к России и населению нашей страны. Так вот, второй фактор в текущих условиях многократно перевешивает первый. Более того, имеет смысл посмотреть, как ведут себя украинские беженцы в других государствах. Из двух миллионов украинцев в Польше работают только около 300 тысяч человек. Большинство людей трудоспособного возраста предпочитают получать пособия и ничего не делать, кроме участия в акциях протеста против России. Это явно не "ценный актив", что бы там себе ни придумало военблогерское сообщество. Кроме того, массовое бегство украинских беженцев в Россию неминуемо приведет к расширению поля деятельности СБУ».

«Труба от качелей» не видит причин менять существующую процедуру фильтрации:

«Речь должна быть не о раздаче паспортов бедным украинским патриотам, опять промахнувшимся со ставкой на ляхов, а приглашении всех желающих приехать в Россию, пройти все установленные фильтры, трудоустроиться, ну и потом, возможно, получить паспорт. Хочется напомнить банальную вещь, наш паспорт – это не бумажка и не виза, которую можно дать любому туристу (по-хорошему, вне зависимости от его мировоззрений), это прежде всего гражданство нашей страны. Да, мы заинтересованы в том, чтобы число наших граждан росло. Но для этого, как минимум, нужно проживать в России, показать, что ты соблюдаешь российские законы, ну и приносишь России пользу».

Юрист Илья Ремесло приводит в пример стримершу Ольгу Касьяненко, которая несколько лет назад переехала из ДНР в Краснодар, а теперь попала под проверку полиции из-за того, что называла украинцев сверхнацией, а русских ущербными:

«Вот вам типичный пример невылеченного украинства мозга. <…> А теперь представьте, если будет реализована идея о массовом завозе сотен тысяч еще более дремучих рогулей. Вам хотелось бы таких видеть частью России, частью нашего народа? Тут кричат про среднеазиатов и их отличие от русских – но знаете, вот такие селянки-нацистки куда хуже среднеазиатов. Вроде бы формально похожи на нас – а содержание совсем нет. В этом и заключается "ловушка". Вообще вопрос адаптации и русификации граждан бывшей Украины – один из сложнейших. Этой проблемой придется заниматься рано или поздно, и чем скорее мы признаем наличие цивилизационных различий – тем проще будет с ними работать потом».

