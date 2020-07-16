Сведения на Сафронова предоставила Служба внешней разведки

Сведения о передаче советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым секретных данных спецслужбам Чехии были получены от Службы внешней разведки. Об этом рассказал ТАСС адвокат Иван Павлов. Он уточнил, что соответствующее сообщение было подписано неким генералом без указания фамилии.

Ранее руководитель СВР России Сергей Нарышкин заявил, что дело о государственной измене в отношении Сафронова никаким образом не связано с его профессиональной деятельностью. В Московском городском суде сегодня начинается рассмотрение жалобы на арест Сафронова. Заседание проходит в закрытом для СМИ режиме.

Сафронов ранее работал журналистом в «Коммерсанте» и «Ведомостях». Его задержали 7 июля в Москве и отправили в следственный изолятор, по решению суда, до 6 сентября. Сам Сафронов своей вины в госизмене не признаёт.

