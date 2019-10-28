Сванидзе: Влияние Буковского на Россию чувствовалось до последнего

«Мы с ним не были лично знакомы, поэтому его личных качеств я не знаю. Но фигура очень крупная, человек очень масштабный, очень много сделавший для диссидентского движения в России. Очень решительный человек очень последовательный человек. И даже последний год, когда он неважно себя чувствовал, всё равно чувствовалось его постоянное внимание к тому, что происходит в России. И постоянное его влияние на то, что происходит в России. Поэтому это, конечно, очень большая потеря», - рассказал Сванидзе.

Владимир Буковский был одним из самых известных диссидентов СССР. В 1972 году он был приговорен к двум годам заключения и пяти годам ссылки за «антисоветскую агитацию». В 1976 году Буковского обменяли на находившегося в тюрьме главы Компартии Чили Луиса Корвалана. В народе после этого разошлась поговорка: «обменяли хулигана на Луиса Корвалана». С 1976 года Буковский проживал в Великобритании. В 2016 году Буковский оказался в центре скандала: британские власти обвинили его в хранении и изготовлении детской порнографии. Дело дошло до суда, однако процесс так и не был завершен, постоянно приостанавливаясь из-за плохого состояния здоровья подсудимого.

