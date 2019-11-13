Суд засекретил процесс по делу об угрозах судье Мосгорсуда

Басманный районный суд Москвы принял решение о закрытом характере заседания об аресте Алексея Вересова, которого обвиняют в экстремизме по делу об угрозах судье Мосгорсуда. Как сообщает ТАСС, таким образом удовлетворено ходатайство следствия с целью обеспечения его тайны и безопасности участников.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда. Как уточняет RT, по этому дело задержаны трое человек - Алексей Вересов 1973 года рождения, Сергей Половец 1978 года рождения, а также Евгений Ерзунов – его правоохранители остановили сегодня в аэропорту Внуково, перед вылетом за границу.

По неофициальным данным, речь идёт об угрозах в адрес судьи Алексея Криворучко, который приговорил к 3,5 годам заключения фигуранта «московского дела» актёра Павла Устинова. Позднее Мосгорсуд принял решение заменить наказание на условный срок.

