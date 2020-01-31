Суд заочно арестовал сыновей бизнесмена Бориса Минца

31 января 202014:29

Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Минца и его брата Александра – сыновей основателя инвестиционной компании O1 Group, бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца. Рассмотрение вопроса о заочном аресте самого Бориса Минца суд отложил на 3 февраля, передает АГН Москва.

Миллиардер Борис Минц эмигрировал из России с семьей

Все трое обвиняются в растрате средств на сумму в 34 миллиарда рублей. Минцы объявлены в розыск. По информации СМИ, семья Минца находится в Лондоне.

Расследование по делу о растрате в банке «Открытие» началось в сентябре 2018 года. По нему ранее был заочно арестован экс-председатель правления банка Евгений Данкевич. Он и Минцы, по версии следствия, похитили средства путём заведомо невыгодной для банка сделки по покупке облигаций у компаний-заёмщиков «Открытия».

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:Уголовное ДелоРастратаОткрытие