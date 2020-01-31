Суд заочно арестовал сыновей бизнесмена Бориса Минца

Все трое обвиняются в растрате средств на сумму в 34 миллиарда рублей. Минцы объявлены в розыск. По информации СМИ, семья Минца находится в Лондоне.

Расследование по делу о растрате в банке «Открытие» началось в сентябре 2018 года. По нему ранее был заочно арестован экс-председатель правления банка Евгений Данкевич. Он и Минцы, по версии следствия, похитили средства путём заведомо невыгодной для банка сделки по покупке облигаций у компаний-заёмщиков «Открытия».

