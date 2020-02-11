Суд вынес приговор убийце полицейского в метро Москвы
Мосгорсуд вынес приговор обвиняемому в убийстве сотрудника МВД на станции метро «Курская». Нурлану Муратову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, передает ТАСС. Ранее присяжные заседатели признали Муратова виновным в совершении этого преступления.
Суд назначил именно то наказание, которое просила для преступника сторона гособвинения, отмечает RT.
23-летний полицейский Андрей Райский был убит в столичном метро в сентябре 2018 года. Поздно вечером 23 числа он остановил Муратова для проверки документов.
По пути в отдел полиции они завернули в служебный туалет, где злоумышленник отобрал у сотрудника МВД пистолет и застрелили в голову, уточняет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В АРБ объяснили любовь россиян к низким платежам и долгим срокам ипотеки
- Источник СМИ: Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск-Алеппо
- Суд вынес приговор убийце полицейского в метро Москвы
- «Неугодно кому-то сверху»: Адвокат Водонаевой раскрыла подробности о вызове в полицию
- В Сеть утекли данные 44 тысяч желающих взять кредит россиян